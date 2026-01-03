扶鸞儀典、百年龍陣入列！雲林新增6項文化資產保存者

粧佛保存者林忠輝，作品充分展現其派系的樸實自然風格與神像法相莊嚴的特質，更積極投入技藝傳承，體現了代代相傳的匠人精神。（圖由縣府提供）

雲林縣目前共有53項無形文化資產及文化資產保存技術保存者，縣府文觀處日前公布新增6名保存者，包含「北港武財公扶鸞儀典」、「龍陣」登錄民俗、「車鼓陣」登錄傳統表演藝術等，並由副縣長陳璧君前往貼紅榜祝賀。陳表示，此次新增反映雲林深厚文化底蘊與傳承力量。

文觀處文資科長張力元表示，目前雲林縣已有38項無形文化資產及12項文化資產保存技術，去年底由文資審議委員會再審核通過6名保存者。包含「北港武財公扶鸞儀典」、「龍陣」登錄民俗、「車鼓陣」登錄傳統表演藝術，更新增粧佛工藝師林忠輝及小木作技術藝師詹文生，分別為無形文化資產及文化資產保存技術保存者。

張力元指出，「北港武財公扶鸞儀典」特別之處是以以單人操作的「葫蘆桃筆」為特色，由鸞生、唱生、筆生共同組成「三才生」。儀典完整保留濟世報名、淨壇起馬、扶乩濟世與送壇落馬等傳統程序，具高度民間自主參與度，是珍貴且具代表性的民俗文化。

陳璧君表示，「龍陣」保存者為北港新龍團，已具百年歷史，主要每年元宵至媽祖誕辰期間出陣遶境，負責媽祖鑾轎前開路、護駕等角色，體現其於傳統民俗技藝重要地位，而「車鼓陣」保存者吳現山、吳鳳珠，以落地掃為其最鮮明的表演特徵，精髓是即興編唱與鬥嘴鼓，藝師們必須精通說唱、身段與口白，並常以月琴等樂器來貫穿表演。

陳璧君表示，粧佛保存者林忠輝，承襲泉州派技藝，作品充分展現其派系的樸實自然風格與神像法相莊嚴的特質，更持續執業、教學同時，積極投入技藝傳承，體現了代代相傳的匠人精神；小木作技術保存者詹文生從業53年，熟悉漢式與日式門窗的榫卯結構、手工雕刻與無釘工法，並保存大量傳統工具，掌握歷史建築小木作技術的核心知識，受到委員一致肯定。

陳璧君表示，此次登錄新增6位保存者，反映雲林深厚文化底蘊與傳承力量，未來將依文化資產保存法持續規劃保存維護計畫，促使各項珍貴技藝永續。

「車鼓陣」保存者吳現山、吳鳳珠。（圖由縣府提供）

「北港武財公扶鸞儀典」由鸞生、唱生、筆生共同組成「三才生」。儀典保留濟世報名、淨壇起馬傳統程序，具高度民間自主參與度。（圖由縣府提供）

小木作技術保存者詹文生從業53年，熟悉漢式與日式門窗的榫卯結構、手工雕刻與無釘工法，並保存大量傳統工具，掌握歷史建築小木作技術的核心知識。（圖由縣府提供）

「龍陣」保存者為北港新龍團，已具百年歷史，主要每年元宵至媽祖誕辰期間出陣遶境，體現其於傳統民俗技藝重要地位。（圖由縣府提供）

