慈濟捐屋助原地重建 台南山區0121震災6戶入厝

慈濟安心預鑄屋助去年0121震災受災戶原地重建。（記者劉婉君攝）

去年0121地震重創台南山區，造成許多房屋毀損，楠西、玉井、左鎮等區6戶受損嚴重的住戶，在慈濟慈善事業基金會的協助下，以預鑄屋方式完成原地重建，今（3）日舉行捐贈儀式，歡喜入厝。

捐贈儀式於楠西區密枝里舉行，由慈濟基金會的代表在市長黃偉哲見證下，將象徵鑰匙的手板交到受贈的住戶手上，並送上包括鍋子、棉被、年糕等12項入住禮，會後也協助住戶貼上春聯及分享幸福湯圓，楠西區長何榮長、玉井區長顏振羽、左鎮區長李燿州也到場見證。

請繼續往下閱讀...

黃偉哲致詞時感謝慈濟在災後第一時間趕到現場，提供熱食及災民心靈撫慰，後續又以最快的工法及效率，幫助災民可以在最短時間內擁有安全、堅固的住所，與政府攜手展現公私協力的價值，成為市府團隊、社會大眾最堅強的後盾。由於申請預鑄屋的條件是產權必須為自有、須拆除舊屋原地重建，種種法規與實際工程限制，共有6戶提出。

慈濟志工陳金柱與張天鳴表示，預鑄安心屋採工廠生產與現地組裝模式，能有效縮短施工期、提升結構品質。預鑄屋基地多位於產業道路沿線或深山地區，施工團隊需克服道路狹窄與地勢限制，牆板吊掛作業具挑戰性。後續還有逾70戶的集合式住宅，目前也在發包中。

慈濟慈善事業基金會舉行安心預鑄屋捐贈典禮，助去年0121震災受災戶入住。（記者劉婉君攝）

受贈住戶歡喜為新家貼上春聯。（記者劉婉君攝）

慈濟慈善事業基金會舉行安心預鑄屋捐贈典禮，助去年0121震災受災戶入住，並送上12項入住禮。（記者劉婉君攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法