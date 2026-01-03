低溫來襲！石崇良夜訪台北車站 親送保暖物資關懷街友

衛福部石崇良部長（左五）、呂建德次長（左四）與台北市政府社會局團隊昨視察避寒所整備情形，並慰勉現場工作人員。（衛福部提供）

寒流接連報到，夜晚低溫對街友與弱勢族群形成嚴峻考驗。衛福部與地方政府合作，只要中央氣象署發布10度以下低溫特報，即立即啟動低溫關懷機制，透過電話問安、提供禦寒資訊、發放保暖物資、提供盥洗服務與臨時收容處所等四大措施，全面強化對街友的即時關懷與協助。衛福部長石崇良昨晚也親赴台北車站關懷街友健康情形，並視察避寒所整備狀況。

隨著低溫來襲，衛福部表示，已請各地方政府結合民間團體、志工、社工人員與警力，主動加強街頭關懷。第一線人員除透過電話或實地訪視提醒街友注意保暖外，也會即時提供保暖衣物、睡袋、熱食等物資，並協助有需要者盥洗、入住臨時避寒處所，降低寒害風險。

石崇良昨晚偕同衛福部次長呂建德、社會救助及社工司司長蘇昭如，以及台北市政府社會局副局長林淑娥與社工人員，一同前往台北車站周邊關懷街友，親手發放保暖物資，並逐一勸導街友入住避寒所。他表示，夜間氣溫驟降，街友若長時間暴露在寒冷環境中，容易引發低溫症、心血管疾病等健康風險，政府會盡最大努力提供即時協助。

衛福部指出，對於暫時不願接受安置的街友，第一線人員仍會持續關懷與勸導，並提供必要的禦寒資訊與物資，確保基本安全。避寒所也已完成整備，提供安全、溫暖的休息空間，讓街友能安心度過寒夜。

除了即時關懷，衛福部也持續推動街友培力與生活重建服務，補助行動醫療、健康照護與生活支持計畫，並透過跨部會合作，協助街友逐步自立。衛福部說明，目前已與勞動部合作，將列冊街友納入就業服務法第24條特定對象，可運用職訓津貼及多元就業促進措施，協助重返職場；同時也與內政部等單位合作，從居住、就業到社福照顧多面向提供支持。

衛福部呼籲，寒流期間街友與弱勢族群務必注意保暖，民眾若在街頭發現年老或體弱、疑似有寒害風險的街友，可主動通報各縣市政府社會局處，或撥打1957福利諮詢專線（晚間10時後可改撥各地1999專線）尋求協助，共同守護街頭安全。

石崇良也特別感謝全國第一線社工與志工，在寒冷夜晚仍堅守崗位，以專業與溫暖陪伴街友度過寒冬，讓社會安全網在低溫中持續發揮力量。

