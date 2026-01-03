彭啟明自爆是「55歲的蔡依林粉絲」 鼓勵年輕人勇敢追夢

環境部長彭啟明今日在教育部2026全球青年趨勢論壇表示，他是55歲蔡依林粉絲，以蔡依林鼓勵青年勇敢追夢。（記者林曉雲攝）

環境部長彭啟明今（3）日在教育部2026全球青年趨勢論壇中表示，去（2025）年12月31日他參加蔡依林跨年演唱會，蔡依林從出道至今始終堅持自我、不斷突破，每一步都超越外界期待，即使已站上亞洲舞台巔峰，仍持續精進，是最佳的世代榜樣，不論幾歲，只要有夢想、願意一步步走下去，就能走出屬於自己的高度，他也笑說自己是「55歲的蔡依林粉絲」，鼓勵年輕人勇敢追夢、改變世界。

蔡依林在演唱會中，站上耗資新台幣3600萬元打造、從美國包機來台的大道具「貪婪金豬」，金豬還噴出假鈔，相當壯觀。彭啟明表示，蔡依林以動物意象呈現人性與社會觀察，甚至出現「金豬」直白卻真實的角色象徵，展現對現實的反思，並以蔡依林突破框架、持續進化，鼓勵年輕世代在綠色轉型中堅持和努力走出屬於自己的道路。

此外，彭啟明也表示，面對氣候變遷與產業轉型，政府必須為年輕世代創造「看得見未來」的綠色工作，總統賴清德上任後，鼓勵青年投入綠色科技、循環經濟與永續產業，將氣候行動轉化為就業動能，德國目前約有340萬人從事綠色科技工作，占GDP約9%，成為台灣的重要參考方向。

彭啟明指出，台灣目前已有約38萬人投入綠領相關工作，若納入供應鏈，產值占GDP約5.6%，政府正透過跨部會合作與高教培訓，引導青年進入能源轉型、資源循環與環境治理等領域，鼓勵青年往「綠領」領域發展，找到收入很好的工作，打造兼顧高薪與公共價值的職涯選擇。

教育部政次劉國偉表示，必須為下一代守護環境，避免因當代破壞而讓年輕世代承擔後果，總統賴清德去年起推動青年海外圓夢計畫，投入10億元協助青年赴海外學習，去年送出1500人，今年經費再增加，預計送出至少2500名青年，深化國際交流與永續合作。

青年氣候正義基金共同執行董事Joshua Amponsem分享，創辦「綠色非洲青年組織」及參與青年氣候正義基金的經驗，強調改變關鍵在「教育、技能與資金」，透過青年主導的零廢棄政策、太陽能計畫與創新競賽，成功減碳也創造就業，呼籲各國政府與國際社會正視資金取得不平等，讓青年有機會將創意化為解方，共同打造不遺落任何人的永續未來。

教育部今日舉辦2026全球青年趨勢論壇。（記者林曉雲攝）

