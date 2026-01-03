為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    強烈冷氣團來襲！ 台中深夜開避寒所收容街友

    2026/01/03 10:25 記者蔡淑媛／台中報導
    寒流來襲，社工關懷街友發放禦寒物資。（社會局提供）

    寒流來襲，社工關懷街友發放禦寒物資。（社會局提供）

    強烈大陸冷氣團報到，中央氣象署發布低溫特報，社會局啟動低溫關懷機制，與「人安基金會－台中平安站」合作，自夜間12時至翌日清晨6時開設臨時避寒處所，降低低溫風險，統計昨夜至今已安排數名街友休息與避寒；「街友關懷協會」、「撒瑪黎雅婦女關懷協會」、「扶善之家」及「福滿安居」等單位，也配合延長避寒服務至夜間12時。

    社會局表示，氣溫降至12度以下，社會局全面啟動低溫關懷措施，並透過「一呼百應」簡訊系統，即時通知各區公所、警察局及民間網絡單位，共同掌握街友露宿情形與健康狀況。

    社會局已派遣外展人員前往台中火車站、地下道、公園及橋墩等街友露宿熱點，發放禦寒物資並勸導注意保暖，協助有需要者前往臨時避寒處所，也提醒民眾，特別是兒童與年長者，應避免長時間暴露於低溫環境，並加強頭、頸、手腳等部位的保暖。

    社會局統計，自入冬以來，外展人員每日持續前往火車站、地下道、橋墩及公園等地進行關懷，累計訪視街友達1050人次，發放禦寒物資85人次，近期也將結合慈善團體發送熱食與防寒用品。

    社會局呼籲，善心人士或團體如欲發放物資，請事先聯繫社會局（電話：04-22221527），以利資源整合與妥善配置，避免重複或造成環境負擔。民眾若發現有街友受寒或急需協助，請立即撥打110通報警方協助安置。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播