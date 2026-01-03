清晨低溫-1.2度 武陵農場凍成水晶宮

今日強烈冷氣團襲台，台中市武陵農場今（3）日清晨低溫-1.2度，園區內花園幻化成水晶宮，遊客搶拍晶瑩剔透冰雪美景，直呼夢幻浪漫。今日清晨武陵農場低溫水氣足夠，冰柱凝固，連地板也覆上冰霜，花瓣也被冰霜包覆，讓上山追雪遊客相當開心，有遊客指出，清晨摸黑起床，非常嚴寒，總算等到冰雪美景，不虛此行。 // 創物件 var tvPlayer = new VideoAPI_LiTV(); // 設定自動播放 tvPlayer.setAutoplay(true); //不自動播放 tvPlayer.setDelay(0); // 設定延遲 tvPlayer.setAllowFullscreen(true); tvPlayer.setType('web'); // tvPlayer.setControls(1); litv 無法操作顯示控制項 tvPlayer.pushVideoIdByClassName('TVPlayer', tvPlayer); setTimeout(function (){ tvPlayer.loadAPIScript('cache_video_js_LiTV'); },3000)