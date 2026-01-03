為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    清晨低溫-1.2度 武陵農場凍成水晶宮

    2026/01/03 10:15 記者張軒哲／台中報導
    武陵農場冰柱美景，相當夢幻。（武陵農場提供）

    今日強烈冷氣團襲台，台中市武陵農場今（3）日清晨低溫-1.2度，園區內花園幻化成水晶宮，遊客搶拍晶瑩剔透冰雪美景，直呼夢幻浪漫。

    今日清晨武陵農場低溫水氣足夠，冰柱凝固，連地板也覆上冰霜，花瓣也被冰霜包覆，讓上山追雪遊客相當開心，有遊客指出，清晨摸黑起床，非常嚴寒，總算等到冰雪美景，不虛此行。

    武陵農場凍成水晶宮。（武陵農場提供）

