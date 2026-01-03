為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    五峰「山上人家」農場2/17～3/10櫻花季 車輛自122縣道3處上山

    2026/01/03 10:21 記者廖雪茹／新竹報導
    五峰鄉「山上人家」櫻花結合茶園和藍天白雲景致，幸運的話，還有雲海相伴，成為獨特的景觀。（檔案照，記者廖雪茹攝）

    五峰鄉「山上人家」櫻花結合茶園和藍天白雲景致，幸運的話，還有雲海相伴，成為獨特的景觀。（檔案照，記者廖雪茹攝）

    新竹縣著名賞櫻景點-五峰「山上人家」農場公告櫻花季，預計2月17日（初一）起到3月10日止，花季期間進行交通管制，禁中型巴士、大T、保母車等車輛上山 ，一般轎車、9人座等車輛，則請由122縣道29.6K、35K或北埔竹37線經五指山，共3處上山，以避免壅塞及會車困難。

    每年進入2 、3月櫻花季，新竹縣山區多處櫻花林綻放，包括尖石鄉後山竹60線沿線、司馬庫斯部落、霞喀羅櫻花林、數碼天空、梅花村、五峰鄉山上人家、白蘭部落等；平地賞櫻景點則有：竹東鎮河濱生態公園、關西鎮坪林國小對面櫻花林、新埔鎮日本公園、內灣支線沿線等。

    其中，五峰鄉山上人家結合雲海、茶園和櫻花，成為獨特的景觀。山上人家在臉書公告，今年櫻花季預計2月17日（初一）到3月10日（星期二）止實施，會因花況而有所異動。其中，2月17日至2月20日上午8點開放入場，2月21日到3月3日上午6點30開放入場，都是下午4點休園；最晚離開園區為傍晚5點30分前。

    櫻花季期間，入園門票每人200元，不可折抵園區內的消費，改採抽獎活動回饋入園遊客。午餐採現場劃位，不接受預訂，不提供外帶服務。園區內禁用外食、禁止攜帶爐具泡茶。

    由於上山的聯外道路-隘蘭道路蜿蜒狹道，櫻花季期間實施交通管制，2月26日到年3月3日，禁中型巴士、大T、保母車等車輛上山 ；一般轎車、9人座可正常通行。特別提醒，禁中型巴士、旅行社，將遊客放在竹67線道8.4K處下車並徒步至山上人家，嚴重影響交通。

    另外，非管制期間，中型巴士、大T、保母車採預約制；大車停車位有限，中巴、大T、保母車不預約可能被引導下山。

    櫻花季期間，山上人家農場無提供接駁服務，車輛須由122縣道29.6K、35K或北埔竹37線經五指山，共3處上山。若從50K處至竹67線8.2K處上山者，請往前至觀雲亭附近或較寬路面迴轉。如果由41.9K處至涼山路口上山，請往前至羅興餐廳附近或較寬路面迴轉。

    山上人家櫻花季交通指引圖。（擷取自山上人家粉專）

    山上人家櫻花季交通指引圖。（擷取自山上人家粉專）

