為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    新北寒假「一日大學生」計畫 25所大專帶領國高中生探索多元領域

    2026/01/03 10:12 記者黃子暘／新北報導
    「一日大學生」計畫結合25所大專校院，規劃76場跨域營隊。圖為元培醫事科大我們與藥的距離生技製藥營隊。（新北市教育局提供）

    「一日大學生」計畫結合25所大專校院，規劃76場跨域營隊。圖為元培醫事科大我們與藥的距離生技製藥營隊。（新北市教育局提供）

    寒假期間參加營隊，學子可在玩樂中學習、適性探索。新北市教育局長張明文指出，市府規劃「一日大學生」計畫，結合包含國立成功大學等25所大專校院，規劃76場跨域營隊、提供2800個免費名額，帶領高中職與國中學生走進大學校園，提前體驗AI、航空、生醫等多元領域。

    教育局表示，這次營隊課程設計，緊扣未來趨勢與產業需求，包括AI資訊工程與無人機實作、醫護生技體驗結合臨床護理與藥學基礎、設計藝術與傳播融合數位影像與工藝創作、航空及餐旅與觀光路線，從航空服務到飯店管理實務操作。

    泰山高中教務主任衡寶龍說，教育不只是分數競賽，更重要的是協助孩子找到適性方向；盼透過跨校、跨域的實作體驗，讓學生在真實情境中累積學習成果。

    元培醫事科技大學校長王綮慷表示，校方規劃AI投資、生技製藥、寵物照護及醫務管理等課程，將以情境模擬與小班互動為核心，讓學生更了解醫護與生技領域。

    教育局表示，相關營隊與報名資訊請至「高中及大學共創學習媒合平台」查詢（https://learningcollaboration.org/index.php/camp-high/），部分場次開放國中生參加；市府將持續整合大學與產業，讓學子「現在學的，就是未來用得到的」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播