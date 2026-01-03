新北寒假「一日大學生」計畫 25所大專帶領國高中生探索多元領域

「一日大學生」計畫結合25所大專校院，規劃76場跨域營隊。圖為元培醫事科大我們與藥的距離生技製藥營隊。（新北市教育局提供）

寒假期間參加營隊，學子可在玩樂中學習、適性探索。新北市教育局長張明文指出，市府規劃「一日大學生」計畫，結合包含國立成功大學等25所大專校院，規劃76場跨域營隊、提供2800個免費名額，帶領高中職與國中學生走進大學校園，提前體驗AI、航空、生醫等多元領域。

教育局表示，這次營隊課程設計，緊扣未來趨勢與產業需求，包括AI資訊工程與無人機實作、醫護生技體驗結合臨床護理與藥學基礎、設計藝術與傳播融合數位影像與工藝創作、航空及餐旅與觀光路線，從航空服務到飯店管理實務操作。

泰山高中教務主任衡寶龍說，教育不只是分數競賽，更重要的是協助孩子找到適性方向；盼透過跨校、跨域的實作體驗，讓學生在真實情境中累積學習成果。

元培醫事科技大學校長王綮慷表示，校方規劃AI投資、生技製藥、寵物照護及醫務管理等課程，將以情境模擬與小班互動為核心，讓學生更了解醫護與生技領域。

教育局表示，相關營隊與報名資訊請至「高中及大學共創學習媒合平台」查詢（https://learningcollaboration.org/index.php/camp-high/），部分場次開放國中生參加；市府將持續整合大學與產業，讓學子「現在學的，就是未來用得到的」。

