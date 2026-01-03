跨年彩蛋！黃偉哲即興開唱「台南伍佰」意外拿下收視亞軍

台南市長黃偉哲與主持人合唱「愛情限時批」這段演出，創下當晚電視轉播第2高收視率。（台南市府提供）

「2026台南好young」跨年晚會最意外的高潮，不是重量級天團，而是市長本人。台南市長黃偉哲跨界化身「台南伍佰」，與主持人凱希即興對唱〈愛情限時批〉，瞬間點燃現場氣氛，也讓電視轉播收視一路衝高，拿下全晚第2高收視率，僅次於八三夭的壓軸時段，成為跨年夜最具話題性的「破圈」名場面。

這段宛如「天外飛來一筆」的橋段，不只讓現場觀眾驚呼連連，也在社群平台瘋傳。黃偉哲笑說，感謝大家願意買單這個驚喜，當天現場還聚集不少來自日本、韓國、香港及全台各地的粉絲南下朝聖；而因跨年夜仍是上班日，不少民眾選擇透過電視與網路收看，也意外推升整體收視與網路聲量。

請繼續往下閱讀...

南市府新聞處表示，據收視調查，本屆跨年晚會網路直播觀看人次突破200萬、曝光數高達666萬。電視部分，由八三夭拿下收視冠軍，近半小時接力演唱多首經典歌曲，全場萬人合唱；第3高收視則由睽違9年再度來台的日本歌手鈴木愛理奪下，一出場就引爆聊天室洗版。電視與網路合計觸及人數約373萬人次，「台南好young」已成功站穩全國跨年品牌。

黃偉哲表示，今年將是他任內最後1年，年底跨年後還有3天連假，邀請民眾持續在市長臉書與社群平台留言「許願名單」，將會努力圓夢把今年的「台南好young」辦得更好，持續打造「台南限定」的耶誕與跨年活動，透過音樂、文化與交流，讓城市行銷不只上鏡頭，亦促進國民外交，也真正走進人心。

2026台南跨年晚會當晚藝人鈴木愛理甜美表演。（台南市府提供）

2026台南跨年晚會當晚藝人八三夭天團精彩演出（台南市府提供）

2026台南跨年晚會創下30萬人次參與新紀錄。（台南市府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法