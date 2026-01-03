為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    鑰匙反鎖車內急求救湧破千回應 法國作家：台灣的人情味一直都在

    2026/01/03 10:38 即時新聞／綜合報導
    法國作家吉雷米。（圖擷自「吉雷米-一粒米 」臉書粉專）

    法國作家吉雷米。（圖擷自「吉雷米-一粒米 」臉書粉專）

    法國作家吉雷米昨日發文求救，汽車因不明原因鎖住，證件、包包和車鑰匙都在車內，孰料不到1小時，就有1名熱心人士冒著寒流趕赴現場幫忙打開車子，吉雷米笑說，「台灣人就是這樣。很多時候，真正的台灣，不是網路上的攻擊、不是酸言酸語，而是看到別人有困難，願意主動站出來、伸手幫忙的那一刻」。

    「吉雷米-一粒米」臉書粉專昨下午5時許發文求救，「『救人喔！急！線上等！』小乖說要去驗車，然後她拿了她所有的證件跟包包還有車子的鑰匙，丟在副座後要走過去駕駛座突然車子整個都鎖起來了，我上網查了很多都試過了！比如用膠帶貼拉玻璃，用衣架去勾都沒用，有沒有人也有這種經驗啊！」

    吉雷米昨下午6時許接續PO文，內容提到「哇！我們算是不幸中的大幸！車子鑰匙被鎖在車子裡面，上網發文求救後，馬上有認識的客人朋友說他可以幫處理，而且還住在湖內這附近，結果他們剛好就是在做道路救援的，感謝他們夫妻冒著寒流前來幫忙，果然是專業沒有破壞車子馬上就處理好了！超級感謝！」

    今日發文提及，「我們在網路上PO出鑰匙被鎖在車內的求救文，不到40分鐘，就有破千的按回應，近上百留言教學，還有1位客人朋友看到。他什麼都沒多說，只回1句『我過去幫你』，大概10分鐘內人就到了，而且很快、很專業，就幫我們解開了這個大難題。

    「吉雷米-一粒米」笑說，「大家看看，台灣人就是這樣。很多時候，真正的台灣，不是網路上的攻擊、不是酸言酸語，而是看到別人有困難，願意主動站出來、伸手幫忙的那一刻。所以真的不用因為網路上的一些聲音，就對台灣感到失望。台灣的人情味，一直都在。」

    網友看到貼文後相繼留言，有人說「網路上很多會咒罵的人，大多不是臺灣人」、「所以我對這個社會，依然保持熱愛，因為我知道，善良的人很多很多很多」、「幫助需要幫助的人就是台灣人的特質！感謝一粒米撰文為台灣人發聲」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播