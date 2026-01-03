鑰匙反鎖車內急求救湧破千回應 法國作家：台灣的人情味一直都在

法國作家吉雷米。（圖擷自「吉雷米-一粒米 」臉書粉專）

法國作家吉雷米昨日發文求救，汽車因不明原因鎖住，證件、包包和車鑰匙都在車內，孰料不到1小時，就有1名熱心人士冒著寒流趕赴現場幫忙打開車子，吉雷米笑說，「台灣人就是這樣。很多時候，真正的台灣，不是網路上的攻擊、不是酸言酸語，而是看到別人有困難，願意主動站出來、伸手幫忙的那一刻」。

「吉雷米-一粒米」臉書粉專昨下午5時許發文求救，「『救人喔！急！線上等！』小乖說要去驗車，然後她拿了她所有的證件跟包包還有車子的鑰匙，丟在副座後要走過去駕駛座突然車子整個都鎖起來了，我上網查了很多都試過了！比如用膠帶貼拉玻璃，用衣架去勾都沒用，有沒有人也有這種經驗啊！」

請繼續往下閱讀...

吉雷米昨下午6時許接續PO文，內容提到「哇！我們算是不幸中的大幸！車子鑰匙被鎖在車子裡面，上網發文求救後，馬上有認識的客人朋友說他可以幫處理，而且還住在湖內這附近，結果他們剛好就是在做道路救援的，感謝他們夫妻冒著寒流前來幫忙，果然是專業沒有破壞車子馬上就處理好了！超級感謝！」

今日發文提及，「我們在網路上PO出鑰匙被鎖在車內的求救文，不到40分鐘，就有破千的按回應，近上百留言教學，還有1位客人朋友看到。他什麼都沒多說，只回1句『我過去幫你』，大概10分鐘內人就到了，而且很快、很專業，就幫我們解開了這個大難題。

「吉雷米-一粒米」笑說，「大家看看，台灣人就是這樣。很多時候，真正的台灣，不是網路上的攻擊、不是酸言酸語，而是看到別人有困難，願意主動站出來、伸手幫忙的那一刻。所以真的不用因為網路上的一些聲音，就對台灣感到失望。台灣的人情味，一直都在。」

網友看到貼文後相繼留言，有人說「網路上很多會咒罵的人，大多不是臺灣人」、「所以我對這個社會，依然保持熱愛，因為我知道，善良的人很多很多很多」、「幫助需要幫助的人就是台灣人的特質！感謝一粒米撰文為台灣人發聲」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法