寒流籠罩台灣 梅花搶先綻放 華陶窯「賞梅品茶」迎接2026

華陶窯梅花搶先開，遊客搶拍梅花勝景。（圖：華陶窯提供）

強烈冷氣團丶寒流接連籠罩台灣，北部地區的梅花則是搶先開花，成為寒流中的盛景，位於苗栗縣苑裡鎮火炎山傍的華陶窯，窯場內的梅花已搶先開花！一年僅有十天的美景，華陶窯特別自即日起至1月15日的梅花花期間，策劃了冬梅限定的體驗活動，旅客可在華陶窯搶先感受這濃郁的冬梅況味，在人文與自然相融的美學氛圍裡迎接2026年。

華陶窯表示，自1984年以來，陳文輝先生在苗栗苑裡的火炎山坡上建立了這座柴燒窯場，並為了給 身為花藝家的妻子提供花藝用的花材，開始在園內種植台灣原生植物，讓華陶窯成為集陶藝與花藝於一方的陶園林。華陶窯不僅以深厚的文化景深而聞名，原作為插花花材而栽種的植物，更是在視覺上帶來富有季節感的多彩變幻，此時正值冬日白梅盛開，讓寂靜蓊鬱的山林間，更加添了若雪紛飛的潔白情境。

請繼續往下閱讀...

園區不僅展現了四季與台灣建築之美，更融入了藝術家的人文思考，而透過柴燒陶藝的創作與展演，匯聚成與自然共構的生活現場，本次特別活動的第二大亮點，是邀請陶藝家陳美華於賞梅秘境間，策畫的環境創作陶藝特展，特展中透過陶藝創作與地景相融的佈展，詮釋陶藝家陳美華對環境的反思：置身於陶花園裡，眼見梅花結果、落地、幼苗萌發、花朵含苞綻放、在最冷的天氣裡盛開，花隨風落雪飄落，這是一段蘊含著四季更迭、起承轉合的韻律，更是這片土地活生生存在的痕跡。

本次華陶窯梅花季期間，規劃有花期限定的「賞梅品茶趣」行程，華陶窯董事長陳守國表示：「這一年一度，對冬梅之美的禮讚，已成為華陶窯非常重要的儀式！在梅花盛開的當下，喝碗文山包種茶，這淡雅的茶香應該可以搭配梅花的暗香。梅花樹下品茗，甚至可以欣賞花瓣飄落杯底⋯。」

華陶窯梅花季期間，規劃有花期限定的「賞梅品茶趣」行程，華陶窯董事長陳守國表示：「這一年一度，對冬梅之美的禮讚，已成為華陶窯非常重要的儀式！在梅花盛開的當下，喝碗文山包種茶，這淡雅的茶香應該可以搭配梅花的暗香。梅花樹下品茗，甚至可以欣賞花瓣飄落杯底⋯。」（圖：華陶窯提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法