高雄中華五路跨年夜死亡車禍 交通局：將滾動式優化改善

交通局人員至中華五路與新光路光勘查。（高雄市交通局提供）

跨年夜高雄市中華五路與新光路口，發生21歲大學生遭大車輾斃的死亡車禍，由於該路段因路幅縮減、車流須匯入，民進黨高雄市議員郭建盟前往事故現場勘查，並請交通局研議重新檢討車道配置等，交通局表示，將配合警方釐清完整事故原因，並持續滾動式優化全市交通工程。

郭建盟指出，中華路在過新光路往南進入中華五路後，路幅大幅縮減，原本行駛於快車道的汽車被迫向右側切入，進而與慢車道機車動線交織，形成高度危險的衝突點，建議交通局重新檢討車道配置、公車站點是否有更適合的設置位置，以及評估是否取消現行的車種分流方式，改為提早於新光路與中華五路口進行動線交織，避免將交錯點集中最為狹窄的路段。

高雄市交通局表示，初步了解，本案事故因大型車輛視線盲區釀成憾事。該路段改善係為順接上游快慢分隔路型，將配合警方釐清完整事故原因，並持續以科學證據為基礎，滾動式優化全市交通工程。

交通局進一步說明，中華五路路段改善係依據交通部《市區道路及附屬工程設計標準》，以「科學分流、速度管理」為核心原則。本路段因上游採快慢分隔路型，為順接前後並配合實際交通量，維持快車道約3公尺、混合車道4.5公尺，透過適切標線引導穩定車速、減少橫向偏移。增設左轉專用道則為落實各行其道，降低直行與左轉車流交織衝突；中央分隔帶除規範行車秩序外，也提供行人穿越時的安全庇護空間。

交通局提醒，在複雜交通環境中，除了工程設計的完善，更需要所有用路人共同落實「防禦駕駛」的基本原則。「預期危險、主動避讓」的防禦駕駛觀念，是降低事故風險最直接也最有效的方式。

議員郭建盟空拍中華五路與新光路口車道縮減畫面，建議交通局研議改善。（取自郭建盟臉書）

