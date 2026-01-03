週末天氣穩定！氣象粉專：白天溫度漸回升夜晚清晨仍寒冷

天氣配圖。（資料照）

天氣風險公司表示，今白天期間因陽光逐漸出來，加上冷氣團也有慢慢變性的趨勢，各地白天高溫應該都會比昨天來得回升，今晚至明天清晨則須留意輻射冷卻低溫發生機率，到了下週一（05日）晚間起的地面冷高壓南下又將是一次強烈大陸冷氣團開始南侵的過程，白天在北、東北部高溫就會略降至19至21度，中南、花東地區高溫維持在22至25度間，晚間起溫度將逐漸下降。

天氣風險公司分析師吳聖宇提及，隨著中高層短波槽掠過台灣附近，槽後深厚而乾燥的冷空氣來到台灣附近，已經下了好幾天雨的北部、東北部一帶到今天清晨終於雲量減少，有些陽光逐漸開始露臉的趨勢，整體天氣轉為乾冷型態。

今天清晨在台灣本島平地最低溫出現在雲林古坑的7.2度，其次是嘉義竹崎7.4度，南投名間也只有8.0度，其他中北部、東北部空曠地區低溫普遍在8至10度左右，南部有不少空曠地區的低溫也都降到10度上下，雖然條件還沒有到很好，但是輻射冷卻作用已經開始逐漸發揮。至於指標性的台北站則是在昨天傍晚最低降到11.6度，成功達到強烈大陸冷氣團的標準，之後因空氣持續偏乾，加上盆地底層風力仍較強，在空氣的混合作用影響下沒有明顯的輻射冷卻作用出現，濕度始終偏低維持在60至70%，溫度也不降反升，今清晨的低點為12.3度，到上午8時左右則是已經回升到13度以上。

今日台灣的中高層位於槽後、脊前的西北風乾空氣範圍內，而且西風脊還會逐漸往台灣附近東移出來，底層地面高壓中心則是來到長江下游，緩慢向東移動，整個冷氣團呈現充分南下的狀態，受到乾冷空氣籠罩影響，除了底層強勢東北季風迎風面的北海岸、東北角、東半部到恆春半島雲量仍較多，偶有短暫小雨或飄雨機會外，西半部大致為多雲或有陽光的天氣，而且天氣有越來越好的趨勢，高壓脊東移配合乾燥空氣，雲量可能逐漸減少，整體放晴的情況應該會漸趨明顯。

白天期間因為陽光逐漸會出來，加上冷氣團也有慢慢變性的趨勢，各地白天高溫應該都會比昨天要來得回升，苗栗以北到宜蘭白天高溫為15至18度，中部及花東地區高溫為18至21度，南部高溫21至23度，今晚到明天清晨則是要注意輻射冷卻低溫發生的機會，雖然冷空氣減弱，但是輻射冷卻條件似乎要比今天清晨更好一些，尤其是風力部分會有比較明顯的減小，中北部、東北部都市地區低溫10至13度，空曠地區低溫仍只有7至9度或更低，南部及花東都市地區低溫13至15度，空曠地區低溫也有機會降到10至12度或更低，務必要持續做好保暖的準備。

明天是中高層西風脊逐漸東移通過台灣上空的一天，白天大致還是西北到偏西風，晚間有慢慢轉為西南風的趨勢，底層地面高壓中心則是在長江口出海後逐漸消失，東北風逐漸轉為偏東風，白天空氣仍然偏乾，東半部大致為多雲或有陽光的天氣，西半部則是更加晴朗，大致為晴到多雲，整體天氣會比週六更加穩定。晚間以後隨著中高層風向轉變，下一個短波槽逐漸靠近，中部以北、東北部地區的雲量有增多的趨勢，但仍維持穩定，降雨機會仍低。

上面提到明天清晨要留意輻射冷卻低溫，明天白天則是冷氣團減弱後，溫度較為明顯回升的情況，尤其是北部、東北部一帶，預期明天白天在苗栗以北到宜蘭白天高溫將回升到20至22度，幅度最為明顯，中部及花東地區高溫也會來到21至23度，南部有機會來到23至25度間，也都比週六要有所回升。

夜晚到下週一（05日）清晨仍要注意輻射冷卻低溫發生的機會，中北部、東北部都市地區低溫13至15度，空曠地區低溫10至12度，輻射冷卻發生的區域仍可能有10度以下低溫，南部及花東都市地區低溫14至17度，空曠地區低溫12至14度，輻射冷卻發生的區域仍可能有10至12度低溫，各地日夜溫差較為明顯，要多加注意。

下週一（05日）到週二（06日）白天期間隨著下一個短波槽快速靠近、掠過台灣附近，中高層水氣增多，同時下一個地面冷高壓前緣也逐漸來到台灣附近，底層東北季風增強，迎風面的北部、東北部、東部又將轉為多雲到陰有短暫陣雨天氣，中南部雲量增多，但是不太會下雨，僅有山區可能有零星局部降雨的機會，高海拔山區因為有些濕度較高的區域掠過，出現局部冰霰或雪的機會也有所提高，但仍不是很豐沛的水氣，即使有應該也很少量而局部。下週二晚間以後中高層乾空氣又南下到台灣附近，各地天氣好轉，迎風面轉為多雲天氣，其他地方為多雲到晴。

溫度方面，下週一（05日）晚間起的地面冷高壓南下又將是一次強烈大陸冷氣團開始南侵的過程，白天在北部、東北部高溫就會略降至19至21度，中南部及花東地區高溫還維持在22至25度間，晚間起溫度就會逐漸下降，週一晚間到下週二（06日）清晨在中北部、東北部都市地區低溫會降到13至15度，空曠地區可能降到11至13度，南部及花東都市地區低溫會降到14至17度，空曠地區低溫可能降到12至14度。

大家可能覺得低溫似乎沒有比週一清晨來得低，但這邊是冷空氣開始影響，溫度降下去之後到週二（06日）白天就很難再有大幅度的回升，尤其是在中部以北到東北部地區，所以週二白天在苗栗以北到宜蘭的高溫也只有15至17度，中部及花東地區高溫18至21度，南部仍然高一些可以來到21至23度，可看出北台灣已經明顯受到冷空氣影響，中部往南的日夜溫差變化仍然很大。

後續週三（07日）一直到週末（10至11日）北邊陸續有西風短波槽掠過，整體來看台灣位於東亞大槽後側，中高層大致都是比較乾而冷的西北風一波一波南下，底層則是一個一個冷高壓的分裂中心往東南移動後又減弱消失，暫時不會有明顯的高壓中心東移出海、變性的情況，底層較強東北到偏北風的情況要持續一陣子，但是空氣都偏乾，因此一路到下週末看起來天氣都不錯，迎風面有時雲量較多，不過都沒有很明顯的降雨預測，其他地方則是持續維持晴到多雲的天氣型態，在水氣偏少乾燥的情況下，雖然溫度很低，但是山區並不太容易出現冰霰或雪，不過路面結冰的機會非常高，有機會開車經過要特別小心。

溫度方面也是持續低溫，但是因為天氣型態偏乾冷，因此白天大部分地區有陽光，高溫還是比較能上去，北部、東北部白天高溫大致在15至19度之間起伏，中部及花東地區高溫在20至23度之間，南部高溫則是在22至25度之間，南北之間的差異還是比較大一點。夜晚到清晨則是要持續注意冷平流本身帶來的低溫以及輻射冷卻造成局部特別低的溫度發生機會，中北部、東北部都市地區低溫維持在10至13度間，空曠地區則是連續有數天低溫都有機會降至7至9度，南部及花東都市地區低溫維持在13至15度，空曠地區也可能來到10至12度或更低，中南部的日夜溫差變化頗大，這種長時間的低溫以及日夜溫差變化對於身體健康影響頗大，特別是長輩以及小朋友，務必要多加留意。

