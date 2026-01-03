基隆海洋老鷹嘉年華躍升國際級盛會 靈魂人物蔡秋霖獲社造貢獻獎

基隆海洋老鷹嘉年華活動，每年都很熱鬧轟動。（記者盧賢秀攝）

基隆市大壯觀願景發展協會理事長蔡秋霖，長期推動社區改造凝聚居民共識，帶領社區居民舉辦海洋老鷹嘉年華活動，透過工作坊跨域推廣藝術工作，15年來海洋老鷹嘉年華活動不僅是基隆重要活動，也成為觀光署的國家級活動，甚至有日本、墨西哥等藝術團隊來參與，逐漸成為國際級活動，靈魂人物蔡秋霖獲選為全國「社造貢獻獎」。

蔡秋霖說，起初是因為社區環境問題，聯合社區各棟委員與建商爭取社區綠化、公共設施，舉辦提燈節遊行，凝聚社區居民情感，從此展開了他的社區總體營造旅程。

在社區營造參訪時與新北市汐止夢想社區來自各國的藝術家接觸，夢想社區也參加陽明海洋藝術館舉辦的兒童嘉年華遊行，蔡秋霖覺得透過藝術創作與遊行，可以帶給孩子和民眾更多的快樂。

透過前議長黃景泰協助，蔡秋霖和大壯觀願景社區的志工大膽走向市區，2011舉辦了海洋老鷹嘉年華踩街，在夢想社區的藝術家支援指導，社區居民動起來合力製作各式遊行道具，當時並未封街，路邊的民眾難得看到藝術表演踩街活動，看得目不暇給，也得到很好回響。

蔡秋霖帶領社區志工和藝術家在市區文化中心前成立工作坊，頂著太陽做各式道具，也吸引不少好奇民眾目光，蔡秋霖也把藝術創作帶到社區周邊學校，同時也感染了其他社區，加入工作坊藝術創作與踩街行列，大壯觀願景社區也經常參與其他縣市舉辦的藝術踩街活動，相互交流、支援，因此參與嘉年華活動的陣容一年年越來越龐大，前市長林右昌開始就每年封街辦海洋老鷹嘉年華。

蔡秋霖表示，這些年，表演道具都以海洋元素為創作主題，而且表演內容和創作道具每年都精進，社區民眾和學生在創作過程中都覺得是很快樂的事。社區裡的江詩總、廖阿菊和莊月桂3人都已經80幾歲了，幾乎每年都參加，還能走完全程，邊走邊跳。

蔡秋霖說，這10多年來，參加的隊伍越來越多，從20隊一直擴展到50幾隊，專程來看嘉年華踩街的人潮也越來越多，市區街道擠滿人潮，是各地嘉年華活動中最熱鬧最好玩的，現在連日本和墨西哥團隊也來參與，明年法國團隊也要進場。同時觀光署也核定列為2024至2027年的國家級活動，同時也是國際級的活動了。

蔡秋霖說，近年經常有民眾詢問想加入海洋老鷹嘉年華工作坊，他計畫明年想開放給市民參與，讓有興趣的民眾可以來自行製作道具、服裝，也可以參加遊行，擴大參與感。

莊月桂、江詩總和廖阿菊（左至右）3位80歲以上長者，熱情參與海洋老鷹嘉年華活動，都能走完全程。（記者盧賢秀攝）

蔡秋霖10年來投入海洋老鷹嘉年華活動，從社區營造變成基隆市、國家級活動，也走向國際性嘉年華活動。（記者盧賢秀攝）

蔡秋霖跨領域推動基隆海洋老鷹嘉年華活動，獲得全國社造貢獻獎。（記者盧賢秀攝）

