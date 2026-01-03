從「台南媽祖開運河」到「運河無蓋」一條會說故事的運河走過百年

坊間傳說台南運河烏橋（新南橋）附近也是「319槍擊案」偵辦撈槍的地點。（記者洪瑞琴攝）

今年適逢台南運河開通百年。這條全台第1條人工運河，不僅改變台南的城市格局，也在百年間承載無數故事與情緒，成為1條「會說故事的城市記憶線」。

前南市文獻委員鄭道聰表示，1926年4月25日台南新運河通航，為配合開通盛事，祀典大天后宮鎮南媽祖提前出巡遶境，全市各行各業動員參與，陣容空前，轟動全台，民間因此流傳「台南媽祖開運河」的俗諺，象徵信仰為城市重大建設見證。

然而，運河的歷史不只有榮景，也承接城市陰影與庶民記憶。老台南人流傳的台語俚語「運河無蓋，欲死免驚無地」，反映的是早年運河尚未整治、人們對生活困頓與命運無奈的投射。開通後男女投河事件層出不窮，昔日最有名的是海關職員吳皆義（另有一說是吳皆利）與藝妲陳金快奇案，被改編成電影《運河殉情記》。即使到現在，運河仍偶為「社會新聞」，2日甫又發生一起女子墜河案。

1962年，舉辦龍舟競賽期間，一艘停靠在運河西岸、載滿觀眾的廢棄船隻發生事故，造成22人溺斃，成為台南運河史上最嚴重的單一意外。事件後，市府下令停辦運河龍舟競賽長達11年，直到1973年才恢復。這段往事至今仍是許多老台南人心中的集體傷痕。

2004年319槍擊案偵辦期間，民間流傳涉案槍枝曾於台南市區水域打撈，「在運河撈槍」的說法真假難辨，亦讓運河成為承載政治震盪與社會疑問的象徵空間。

鄭道聰指出，台南運河百年紀念不應只停留在慶祝，更應正視這條河曾承載的悲傷與陰影。他建議，相關紀念活動結合水陸法會等儀式，一方面安撫人心、回應集體記憶，另一方面也象徵城市對過往的尊重與告別，讓運河得以「安身、安魂」，再繼續往未來前進。

隨著1990年代以後的整治工程，台南運河逐步恢復水質與景觀，如今成為市民休憩與觀光的重要水岸空間。百年回望，這條運河流過的，不只是水與船，更是信仰、創傷與復原交織而成的城市生命史。

台南運河不只是水道，更是流過信仰、悲歡與城市記憶的百年時光河。（記者洪瑞琴攝）

台南運河老照片。（鄭道聰提供）

電影《運河殉情記》劇照。（圖擷取自中央研究院數位文化中心「開放博物館網頁」）

