為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    從「台南媽祖開運河」到「運河無蓋」一條會說故事的運河走過百年

    2026/01/03 09:09 記者洪瑞琴／台南報導
    坊間傳說台南運河烏橋（新南橋）附近也是「319槍擊案」偵辦撈槍的地點。（記者洪瑞琴攝）

    坊間傳說台南運河烏橋（新南橋）附近也是「319槍擊案」偵辦撈槍的地點。（記者洪瑞琴攝）

    今年適逢台南運河開通百年。這條全台第1條人工運河，不僅改變台南的城市格局，也在百年間承載無數故事與情緒，成為1條「會說故事的城市記憶線」。

    前南市文獻委員鄭道聰表示，1926年4月25日台南新運河通航，為配合開通盛事，祀典大天后宮鎮南媽祖提前出巡遶境，全市各行各業動員參與，陣容空前，轟動全台，民間因此流傳「台南媽祖開運河」的俗諺，象徵信仰為城市重大建設見證。

    然而，運河的歷史不只有榮景，也承接城市陰影與庶民記憶。老台南人流傳的台語俚語「運河無蓋，欲死免驚無地」，反映的是早年運河尚未整治、人們對生活困頓與命運無奈的投射。開通後男女投河事件層出不窮，昔日最有名的是海關職員吳皆義（另有一說是吳皆利）與藝妲陳金快奇案，被改編成電影《運河殉情記》。即使到現在，運河仍偶為「社會新聞」，2日甫又發生一起女子墜河案。

    1962年，舉辦龍舟競賽期間，一艘停靠在運河西岸、載滿觀眾的廢棄船隻發生事故，造成22人溺斃，成為台南運河史上最嚴重的單一意外。事件後，市府下令停辦運河龍舟競賽長達11年，直到1973年才恢復。這段往事至今仍是許多老台南人心中的集體傷痕。

    2004年319槍擊案偵辦期間，民間流傳涉案槍枝曾於台南市區水域打撈，「在運河撈槍」的說法真假難辨，亦讓運河成為承載政治震盪與社會疑問的象徵空間。

    鄭道聰指出，台南運河百年紀念不應只停留在慶祝，更應正視這條河曾承載的悲傷與陰影。他建議，相關紀念活動結合水陸法會等儀式，一方面安撫人心、回應集體記憶，另一方面也象徵城市對過往的尊重與告別，讓運河得以「安身、安魂」，再繼續往未來前進。

    隨著1990年代以後的整治工程，台南運河逐步恢復水質與景觀，如今成為市民休憩與觀光的重要水岸空間。百年回望，這條運河流過的，不只是水與船，更是信仰、創傷與復原交織而成的城市生命史。

    台南運河不只是水道，更是流過信仰、悲歡與城市記憶的百年時光河。（記者洪瑞琴攝）

    台南運河不只是水道，更是流過信仰、悲歡與城市記憶的百年時光河。（記者洪瑞琴攝）

    台南運河老照片。（鄭道聰提供）

    台南運河老照片。（鄭道聰提供）

    電影《運河殉情記》劇照。（圖擷取自中央研究院數位文化中心「開放博物館網頁」）

    電影《運河殉情記》劇照。（圖擷取自中央研究院數位文化中心「開放博物館網頁」）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播