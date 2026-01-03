冬遊梨山賞雪國風景 環山推獵人步道泰雅遊程

梨山部落呈現北國冬日風景。（記者張軒哲攝）

大梨山地區進入冬季高山旅遊季節，近日寒流來襲，民眾不必遠赴日韓，梨山1月有梅花與星空交織、雪山白頭，就能感受北國冬日風景。梨山與環山部落風景宜人，搭配武陵農場，福壽山農場適合2天1夜遊程，台中冬季限定的高山魅力，是國內旅客規劃年末與新年假期的熱門選擇。

大梨山地區平均海拔約2000公尺，周邊群山環抱，每到冬季，漫步梨山街區、環山部落，可遠望群山覆雪的景致，當水氣與氣溫條件充足時，思源啞口、武陵農場與福壽山天池降下冰霰或飄雪，化身雪國。

大梨山地區正值梅花盛開季節，環山部落獵人步道整修啟用後，步道環境舒適，遊客在參天密林穿行，眺望溪谷景致，在市府輔導下，已有多家合法登記的特色民宿投入營運。夜宿其中，可被雪山連峰、南湖大山、中央尖山等3,000公尺級高山環繞，入夜後仰望滿天星斗與銀河。

環山部落民宿業者規劃獵人步道泰雅文化探索遊程，沿途解說動植物生態，泰雅手繪紋面體驗，在山林演奏口簧琴、獵首笛，植物香片拓印DIY體驗，感受泰雅族人歷史文化，寓教於樂。

