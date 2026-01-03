為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    雲林火災發生前三名原因曝光！消防局將電器安全使用原則向下扎根

    2026/01/03 09:05 記者李文德／雲林報導
    消防人員將滅火器使用方式，詳細介紹給學童們。（圖由消防局提供）

    消防人員將滅火器使用方式，詳細介紹給學童們。（圖由消防局提供）

    雲林縣消防局統計分析，去年度火災發生原因前三名分別為電氣設備因素、菸蒂及遺留火種。為降低火災造成的傷亡，並強化民眾對用電安全，更將知識向下扎根，消防局到麥寮國小舉辦宣導，特別針對電器安全使用須知傳授給學童，盼提升學生們防火意識。

    消防局表示，據內政部消防署建築物火災統計，電氣因素依然位居首位，而爐火烹調亦占相當比例，如乾燒與油鍋起火等情形，皆為常見起火原因，因此希望透過此次活動，傳授學生「五不一沒有」的電器使用原則，更向民眾宣導菸蒂及微小火源應確認完全熄滅，同時透過示範與親身操作方式，讓民眾熟悉滅火、逃生設備，以及推廣安裝住宅用火災警報器，以提升民眾自救、滅火與避難能力。

    消防局第三大隊大隊長陳岳謄表示，正確用電原則包括用電不超過負載、電線不捆綁折損、插頭插座不潮溼污損、電源不用不插、電器周圍不放可燃物、沒有 CNS 安全標章的電器不要用的小動作，這些原則都是從小就該建立的習慣，也請民眾在家建構不易起火且易於避難的空間，不堆放雜物保持動線流暢，

    校長黃建中陪同學童逐站參與，災害預防勝於救災，正確用火用電的小動作，在關鍵時刻能爭取寶貴的逃生時間，期望孩子將所學帶回家提醒家長共同落實。

    雲林縣消防局到麥寮橋頭國小，向全校師生宣導電器使用原則及防火知識。（圖由消防局提供）

    雲林縣消防局到麥寮橋頭國小，向全校師生宣導電器使用原則及防火知識。（圖由消防局提供）

    雲林縣消防局到麥寮橋頭國小，向全校師生宣導電器使用原則及防火知識。（圖由消防局提供）

    雲林縣消防局到麥寮橋頭國小，向全校師生宣導電器使用原則及防火知識。（圖由消防局提供）

