發展文化觀光！ 朴子市推動劃設歷史人文風貌街區

位於朴子市的文化資產東石郡役所。（資料照）

嘉義縣朴子市有東石郡役所、配天宮、朴子配水塔、嘉藝點水道頭文創聚落等多處古蹟文化景點，具有文化觀光潛力，嘉義縣文化觀光局將於1月9日下午2點在朴子市公所2樓會議室辦理「朴子市歷史人文風貌街區劃設地方說明會」，現場將說明規劃方向，並開放居民與各界表達意見。

長期關心文化觀光發展的縣議員姜梅紅在議會提案推動「朴子市歷史人文風貌街區」規劃，為朴子老城區爭取更多文化保存與觀光發展的可能；她表示，「民宿管理辦法」現行規定限制都市計畫住宅區不得設置民宿，而朴子市為海區核心生活圈，與周邊鄉鎮構成海區生活圈，具醫療、教育、商業與文化優勢，配天宮、東石郡役所、刺繡文化館、水道頭文創聚落、清水屋等人文資源，具文化旅宿發展潛力，但旅宿量能長期不足。

近年來影視劇《生命捕手》、《阿叔》等在朴子市拍攝，帶動觀光熱潮，姜梅紅說，朴子市旅宿設施不足，加上法規限制，遊客無法留宿，夜間及在地消費無法延伸，隨故宮南院二館、高鐵特區、台積電與大型OUTLET將陸續啟動，住宿需求缺口將進一步擴大。

姜梅紅提案建議縣府依民宿管理辦法所列「具人文或歷史風貌區域」、「觀光地區」等規定，盤點朴子市具歷史文化潛力區域納入「可設民宿地區」類別，報請中央審議納入可設民宿範圍，回應在地長期反映的住宿量能不足問題，提升在地接待能力，帶動觀光成長與地方經濟，此案獲得莊信宗、江季珍等議員連署。

嘉義縣文化觀光局規劃在朴子都市計畫範圍內劃設「具人文或歷史風貌區域」，以利民眾申設民宿，促進地方文化保存與觀光發展，將在1月9日舉辦說明會，進行計畫說明及廣納地方意見。

提案爭取推動「朴子市歷史人文風貌街區」規劃。（取自姜梅紅臉書）

