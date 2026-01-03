優化離岸風電投資環境 港務公司續推2管理費優惠

港務公司續推2項管理費優惠措施。圖為港區洗車設備台。（台灣港務公司提供）

為兼顧政府環保法規要求及降低港區業者成本負擔，台灣港務公司今年持續辦理離岸風電貨物裝卸管理費及洗車設備使用管理費優惠措施，優化離岸風電投資環境。

港務公司表示，離岸風場風力機組必須先在港口完成預組裝作業，再由安裝船載運至離岸風場組裝，港口因而成為離岸風電零組件重件進出、預組裝及運輸的重要樞紐。

請繼續往下閱讀...

然而，部分離岸風電貨物如水下基礎、葉片等，體積龐大，且體積與重量差異達數十倍，若比照一般港區貨物以體積噸與重量噸擇其高者計收裝卸管理費，將大幅提高業者負擔，不利於離岸風電相關產業發展。

為此，港務公司從2019年開始，針對8大類離岸風電貨物調整裝卸管理費計費方式，將重量噸納入裝卸管理費計費公式計算，有效降低業者負擔；為持續響應政府能源政策，港務公司今年續辦優惠計費方式，全力支持行政院「2050淨零排放」政策目標。

在環保措施方面，依「固定污染源逸散性粒狀污染物空氣污染防制設施管理辦法」規定，船舶貨物裝卸承攬業應設置洗車設備，港務公司為減輕業者承租場域設置洗車設備成本負擔，並協助業者落實法規並抑制港區道路揚塵，提供港區洗車設備，並自2025年1月1日實施「洗車設備使用管理費」優惠。港務公司為持續減輕業者負擔，2026年3月1日起，該項費用將再提供9折優惠。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法