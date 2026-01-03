19縣市低溫特報！明短暫回溫 下一波強烈冷氣團影響時間曝

受強烈大陸冷氣團影響，今天（3日）各地天氣寒冷，清晨中部以北及宜蘭低溫普遍約10至11度，南部地區約12度，花東低溫約13至14度，其中在西半部、宜、花及金、馬局部空曠地區及近山區平地有局部10度以下低溫發生。（資料照）

受強烈大陸冷氣團影響，今天（3日）各地天氣寒冷，清晨中部以北及宜蘭低溫普遍約10至11度，南部地區約12度，花東低溫約13至14度，其中在西半部、宜、花及金、馬局部空曠地區及近山區平地有局部10度以下低溫發生，應特別注意保暖措施。另在高山應留意路面結冰溼滑的狀況。

氣象署今晨持續對19縣市發布低溫特報，其中新北市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、宜蘭縣亮橘燈，有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。基隆市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、金門縣亮黃燈，有10度以下氣溫發生的機率。

截至今晨7點，雲林縣古坑鄉、嘉義縣竹崎鄉、嘉義市東區、高雄市田寮區、南投縣名間鄉、台南市關廟區分別出現7.3、7.4、8.0、8.0、8.2、8.3度的低溫，至於連江的東引、馬祖更下探到6.5、6.7度。

今天白天北部及宜、花高溫約15至18度，中南部及台東約20至22度。今日天氣方面，北方乾空氣影響，台灣各地大多為多雲到晴，僅迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

氣象署指出，因東北風偏強，桃園至雲林、台東、恆春半島沿海及澎湖、馬祖、蘭嶼、綠島有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率；各海面浪高約3至5米；今日基隆北海岸、東半部沿海（含蘭嶼、綠島）、恆春半島有長浪發生的機率，海邊活動請注意安全。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日強烈大陸冷氣團持續影響，環境風場為偏北風至東北風，中南部位於下風處，污染物稍易累積；竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

未來天氣方面，週日強烈大陸冷氣團稍減弱，清晨輻射冷卻影響，各地仍偏冷，白天氣溫回升，中南部日夜溫差大；各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

下週一至下週二另一強烈大陸冷氣團逐漸南下，氣溫逐漸下降，下週三至下週五強烈大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚亦冷，下週四、五中南部日夜溫差大。其中下週一、二桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，下週三至下週五各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

下週六至下下週一冷空氣持續影響，北部、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚亦冷，中南部日夜溫差大；各地天氣多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星降雨。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 10 ~ 15 10 ~ 21 13 ~ 21 11 ~ 16

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

