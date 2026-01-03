01/03 各報重點新聞一覽

中國解放軍近日在台灣周圍進行實彈演習，美國國務院稱此舉「不必要地加劇緊張局勢」，敦促北京停止對台灣軍事施壓。圖為共軍東部戰區實彈射擊畫面。（路透）

自由時報

中共圍台軍演 加劇緊張局勢 美促中國停止威脅台灣

針對中國人民解放軍近日在台灣周圍進行實彈演習，美國國務院一日在聲明中稱此舉「不必要地加劇緊張局勢」，敦促北京保持克制，停止繼續對台灣軍事施壓，轉而透過有意義的對話化解分歧。

勞動基金大賺 2025估衝1.2兆 新制勞退 平均分紅破5萬元

勞動基金運用局二日公布勞動基金最新績效，二〇二五年到十一月底，累計收益數達九七六二億元、收益率十四．一％，因十二月台股持續上漲，二〇二五年全年收益數上看一．二兆元；攸關一二九二萬勞工退休分紅的新制勞退基金，前十一月已大賺六五一一．七億元，平均每位勞工帳面分紅數達五萬四〇〇元，全年也可力拚新高。

利用職權 誘弱勢少女到摩鐵 社安網績優督導 涉性侵求刑10年半

職掌社安網保護弱勢相關業務的高雄市衛生局心衛中心苓雅分區執行秘書何建忠，曾獲衛福部「社會安全網績優督導」殊榮，未料他竟利用職權查詢數百筆列管民眾個資，挑中曾被通報自殘的十六歲少女，約出帶至摩鐵性侵，事後又利用任職社會局妻子查詢性侵案偵辦進度，雄檢依妨害性自主罪將他起訴，從重求刑十年六月。

聯合報

「組成不合法」…不顧爭議 5大法官再作判決

憲法法庭五名大法官去年底作出爭議的憲法判決後，昨天五人再度以排除不同意見大法官的方式，針對被告律師就羈押處分抗告的相關規定，作出今年第一號爭議判決，但認為組成不合法的三名大法官依舊以組成不合法，未參與違法評議，但也就其主張提出意見書。

總統任命陳建仁接中研院長 藍委：與世代交替背道而馳

現任中央研究院長廖俊智任期今年六月屆滿，總統府昨天發布總統令，特任前副總統陳建仁為中研院第十三任院長，任期自今年六月廿一日至一二○年六月廿日止。

中國時報

終結黑箱 廣電申換照須透明

改革國家通訊傳播委員會（NCC）第一槍！藍白2日於立法院會聯手通過《衛星廣播電視法》修法，終結申照、評鑑及換照時，諮詢會議委員意見不透明的黑箱文化，未來諮委名單及諮詢會議紀錄皆須提供給申請人。國民黨另推動修法，讓執照遭註銷之衛星廣播電視事業，於行政爭訟程序終結前仍得依原執照繼續於原頻道行使權利，相關法案冷凍期至22日，最快月底即可力拚三讀。

換SIM卡急轉彎 填寫說明也行

國家通訊傳播委員會（NCC）要求下，「史上最嚴格」換補SIM卡措施年前上路，擾民之舉引發全民撻伐，NCC昨日急著甩鍋，先辯稱「恐有誤解」，僅是要求加強風險審核，沒有一定要報案三聯單，在與業者會商後，決定從寬認定，即便無法提供證明，也可填寫說明文件，由業者參酌過往紀錄後協助辦理。

