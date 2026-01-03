為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    妻子夢境指引！ 甜品店老闆成為神明代言人

    2026/01/03 07:20 記者張協昇／南投報導
    藍田書院新科正鸞賴邑帆 ，手持鸞筆進行扶鸞儀式。（藍田書院提供）

    藍田書院新科正鸞賴邑帆 ，手持鸞筆進行扶鸞儀式。（藍田書院提供）

    南投縣古蹟藍田書院，在相隔10年後煆煉培訓出兩名第五代正鸞（乩生），其中一位正鸞賴邑帆，本身經營港式甜品店，談起如何從菜鳥鸞生成為神明代言人過程，他表示緣起於家中供奉的神明指引他到書院修道，近因則是妻子的一場夢，回想起這段歷程自己也覺得很玄奇。

    49歲的賴邑帆表示，3年前他事業陷入低潮，且心臟不舒服檢查不出原因，到彰化花壇紫竹寺問事求助，在觀世音菩薩指示下，輾轉到台北木柵指南宮迎回孚佑帝君分靈供奉，並發願展開修道之路，但因不知如何開始修行，經多次擲筊請示孚佑帝君，都指引前往藍田書院。

    賴邑帆說，他雖在南投住了40年，但不知道藍田書院濟化堂是鸞堂，也不清楚什麼是扶鸞，但他仍秉持著修道初衷，約1年前至書院欲加入鸞生，才得知需要有鸞生來當推薦人並輔助帶領實習，幸好在藍田書院主委張振昌等人推薦下順利成為實習生，並經過恩主的考核後成為正式鸞生，開始接觸扶鸞。

    賴邑帆指出，由於他當鸞生未滿1年，資歷尚淺，從未想過要當正鸞，但有天妻子突夢見擔任玉皇大帝文官的他弄丟玉帝所賜的筆，玉帝要再賜一支筆給他，讓夢中的他痛哭流涕。妻子夢醒後即鼓勵他如果有機會擔任正鸞拿鸞筆，就如同把玉帝的筆找回來，未料不久書院奉祀的關聖帝君即聖示要煆煉新一代正鸞傳薪火，他因而決定報名參加，如今回想起來似乎上天冥冥中早有安排。

    賴邑帆強調，煆煉正鸞過程程需神恩師的守護指引與前輩人師的教導，還有每位鸞生與友宮的助誦煅援經，背後代表的是一群人的願力與善念的總和，才能背負代天宣化、濟度眾生的使命。

    藍田書院新科正鸞賴邑帆，本身經營甜品店。（藍田書院提供）

    藍田書院新科正鸞賴邑帆，本身經營甜品店。（藍田書院提供）

    南投縣古蹟藍田書院，也是國內宗教百景之一。（記者張協昇攝）

    南投縣古蹟藍田書院，也是國內宗教百景之一。（記者張協昇攝）

    南投縣古蹟藍田書院扶鸞濟世數十年，日前培訓出第五代正鸞。（藍田書院提供）

    南投縣古蹟藍田書院扶鸞濟世數十年，日前培訓出第五代正鸞。（藍田書院提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播