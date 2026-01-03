妻子夢境指引！ 甜品店老闆成為神明代言人

藍田書院新科正鸞賴邑帆 ，手持鸞筆進行扶鸞儀式。（藍田書院提供）

南投縣古蹟藍田書院，在相隔10年後煆煉培訓出兩名第五代正鸞（乩生），其中一位正鸞賴邑帆，本身經營港式甜品店，談起如何從菜鳥鸞生成為神明代言人過程，他表示緣起於家中供奉的神明指引他到書院修道，近因則是妻子的一場夢，回想起這段歷程自己也覺得很玄奇。

49歲的賴邑帆表示，3年前他事業陷入低潮，且心臟不舒服檢查不出原因，到彰化花壇紫竹寺問事求助，在觀世音菩薩指示下，輾轉到台北木柵指南宮迎回孚佑帝君分靈供奉，並發願展開修道之路，但因不知如何開始修行，經多次擲筊請示孚佑帝君，都指引前往藍田書院。

賴邑帆說，他雖在南投住了40年，但不知道藍田書院濟化堂是鸞堂，也不清楚什麼是扶鸞，但他仍秉持著修道初衷，約1年前至書院欲加入鸞生，才得知需要有鸞生來當推薦人並輔助帶領實習，幸好在藍田書院主委張振昌等人推薦下順利成為實習生，並經過恩主的考核後成為正式鸞生，開始接觸扶鸞。

賴邑帆指出，由於他當鸞生未滿1年，資歷尚淺，從未想過要當正鸞，但有天妻子突夢見擔任玉皇大帝文官的他弄丟玉帝所賜的筆，玉帝要再賜一支筆給他，讓夢中的他痛哭流涕。妻子夢醒後即鼓勵他如果有機會擔任正鸞拿鸞筆，就如同把玉帝的筆找回來，未料不久書院奉祀的關聖帝君即聖示要煆煉新一代正鸞傳薪火，他因而決定報名參加，如今回想起來似乎上天冥冥中早有安排。

賴邑帆強調，煆煉正鸞過程程需神恩師的守護指引與前輩人師的教導，還有每位鸞生與友宮的助誦煅援經，背後代表的是一群人的願力與善念的總和，才能背負代天宣化、濟度眾生的使命。

藍田書院新科正鸞賴邑帆，本身經營甜品店。（藍田書院提供）

南投縣古蹟藍田書院，也是國內宗教百景之一。（記者張協昇攝）

南投縣古蹟藍田書院扶鸞濟世數十年，日前培訓出第五代正鸞。（藍田書院提供）

