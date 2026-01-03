神佛49天親授 藍田書院產生2位神明代言人

藍田書院進行扶鸞儀式，正鸞手持鸞筆，在沙盤寫下神佛所降醒世詩文。（資料照，記者張協昇攝）

台灣傳統宗教信仰中，扶鸞往往給人一種神秘色彩，南投縣古蹟藍田書院相隔10年後，2位鸞生在神佛親授扶鸞課程下，歷經49天煆煉培訓，正式成為有神明代言人之稱的正鸞（乩生）。

藍田書院指出，鸞堂扶鸞科儀在民國4、50年代全盛於台灣各地廟宇，多數以既有寺廟請旨附設鸞堂及部分捐資建祠扶鸞，鸞堂奉祀神明多以南天文衡聖帝（關聖帝君）、孚佑帝君、司命真君、文昌帝君、玄天上帝、豁落靈官為主，並以正鸞為主要靈魂人物，承神佛降駕，藉由正鸞手中的鸞筆寫下度化濟世詩文，所降詩句大都以忠孝節義、醒世勸善等儒道家思想為主，伴有因果禪悟了脫生死等佛家觀念，以及仙家靜修之道，同時也接受信眾問事解憂排難。

藍田書院主委張振昌表示，隨著時代變遷，各廟宇鸞堂紛紛停鸞，正鸞也逐漸老化凋零，該書院濟化堂也僅剩3位正鸞，在奉祀的關聖帝君聖示傳薪火下，相隔10年後，今年9月展開第五代正鸞煆煉，並從8位自願的鸞生中選出賴姓、謝姓2人進行培訓。自煆煉開始連續49天，全體鸞生每晚到鸞堂助念神咒，期間兩位鸞生每晚也都必須獨自睡在乩房，透過靜坐養神等方式與神靈交會，由神佛親授扶鸞課程，且全程素食，最後獲得神佛賜詩考驗合格，成為神明代言人。

張振昌說，兩名新科正鸞職業分別係自營商及公職，年齡都50歲以下，盼繼續傳承發揮鸞堂淨化人心、匡正世道功能。

藍田書院歷經49天煆煉，相隔10年後產生2位有神明代言人之稱的正鸞。（藍田書院提供）

南投市藍田書院為南投縣3大古蹟書院，附設鸞堂扶鸞濟世。（記者張協昇攝）

藍田書院主委張振昌，代表書院濟化堂奉祀的關聖帝君，頒發玉旨證書給兩位新科正鸞。（藍田書院提供）

