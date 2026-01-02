冷氣團來襲 新北市副市長朱惕之率隊關懷街友、獨居老人

新北市副市長朱惕之率隊於深夜訪視露宿在外的街友。（記者翁聿煌攝）

受強烈大陸冷氣團影響，新北市今晚（2日）到明天清晨氣溫預估下探到攝氏8度，下週一（5日）還有另一波強烈冷空氣南下，副市長朱惕之與社會局長李美珍、街友外展服務中心、消防局、警察局、新莊區公所及志工團隊，深夜前往新莊體育園區訪視露宿12名街友，發放暖暖包、保暖衣物與禦寒物資。

新北市街友外展服務中心已持續深入轄區內各街友露宿地點關懷訪視，提供禦寒物資，加強宣導避寒與安置機制，街友阿興說，每週都有志工前來關心，平日也有外展中心社工與區公所人員定期訪視，並提供外套、棉被、暖暖包及熱食等禦寒物資，讓他不致挨餓受凍。

請繼續往下閱讀...

朱惕之說，低溫期間是街友、獨居長者及弱勢家庭最需要關懷的時刻，市府已提前部署，除發放禦寒物資外，也積極結合警察局及各場地管理單位，勸導個案接受安置服務；各區公所並透過電子看板、臉書等網路社群平台發布低溫關懷與防寒資訊。

社會局說，新北市有三處街友中途之家，包含林口觀照園、萬里重建中心和板橋幸福居，外展中心在服務時，都會力勸街友入住中途之家，社會局並結合勞工局，提供街友各項職訓，鼓勵街友在生活穩定後，可以早日回歸社會或家庭，晚上遇到的12位街友當中，有1人願意接受安置。

朱惕之說，在獨居長者關懷方面，市府已通報各區公所、里長及志工團隊，主動以電話或到宅方式關心長輩狀況，提供禦寒與保健資訊，並提醒使用保暖設備與熱水器時應注意線路安全，保持室內通風，避免一氧化碳中毒，社會局說，如民眾發現有需要協助的街友，可撥打1999市民服務專線，或2956-0095通報新北市街友外展服務中心，有專人協助。

新北市副市長朱惕之（中）與社會局長李美珍（右）深夜訪視露宿在外的街友。（記者翁聿煌攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法