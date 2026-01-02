注意！台南測速王易主 永康「二刀流」奪冠、地點曝光

有警界違規舉發「二刀流」之稱、位於永康「高速一街二段與永二街245巷26弄路口」的照相固定桿，以1萬0171件奪得榜首。（記者吳俊鋒攝）

台南2025測速照相固定桿違規取締統計公布，4次拿下年度冠軍、有「山區百萬照相館」封號的玉井「台84線40.38公里」退位，因兼具闖紅燈舉發、被戲稱「二刀流」的永康「高速一街二段與永二街245巷26弄路口」，以1萬0171件奪得榜首，也是前十大排名中唯一破萬。

永康高速一街二段與永二街245巷26弄路口的測速照相固定桿，2024以6180件排名全市第3，由於闖紅燈的取締也擠進台南前5，2大項目都入榜，因此有警界違規舉發的「二刀流」之稱，成為話題。

雖然高速一街二段與永二街245巷26弄路口固定桿的開單功力已經引起矚目，但2025的超速取締卻又更上層樓，以破萬的績效表現首度奪冠，舉發件數增加逾6成，令人訝異。

永康警分局交通組長葉敏旭指出，該路段位在中山高側邊，相當筆直，非尖峰時段，車流較少，一旦沿途都是綠燈，常讓駕駛油門猛催，導致違規取締件數持續激增，尤其當地多有穿越涵洞，超速容易肇事，籲請民眾遵守速限，確保安全。

至於啟用以來，已在2020與2021、2023與2024等4度奪冠的玉井大橋旁台84線40.38公里測速照相固定桿，因持續展現國家級追焦的功力，被戲稱是「山區百萬照相館」，去年僅舉發4782件，排名第4，開單數減少了將近一半，警方認為取締確實發揮遏阻作用。

4次奪得年度「測速王」的玉井「台84線40.38公里」照相固定桿，2025取締件數僅排名全市第4。（記者吳俊鋒攝）

台南2025測速照相固定桿違規取締，公布前十大排名。（南市警察局提供）

