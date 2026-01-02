廚餘養豬新制上路、違規加嚴 盧秀燕指示滾動檢討落實防疫

廚餘新制元旦上路，台中市長盧秀燕主持範非洲豬瘟災害應變會議，指示滾動檢討配套。（市府提供）

廚餘新制元旦上路，家戶廚餘不能養豬，僅開放事業廚餘養豬，台中市長盧秀燕今主持防範非洲豬瘟災害應變會議，指示各局處持續追蹤廚餘去化與養豬飼料供應情形，加速廚餘處理轉型，滾動檢討配套並嚴格落實防疫管理，守護產業與市民安全。

盧秀燕指出，中央將廚餘區分為「家戶廚餘」與「事業廚餘」，並全面禁止家戶廚餘養豬，主要考量非洲豬瘟防疫風險，市府尊重中央防疫政策，也將持續觀察制度實際運作情形，包括養豬飼料量是否充足、清潔隊與財政負擔是否合理等，若未來確認防疫無虞、制度仍有調整空間，市府再向中央提出建言，爭取更符合實務需求的作法，讓垃圾與廚餘分流成效更良好。

農業局表示，針對近期龍井區2起違規廚餘養豬案件，已由區公所每日訪視，並由動保處加強複查，均未發現異常情形；同時每日主動巡查「死亡畜禽化製流向查核管制系統」，即時掌握豬隻健康狀況，目前未發現異常死亡案件。

農業局也提醒，自今年1月1日起中央已加嚴相關裁罰標準，違反禁止廚餘養豬規定者，第一次裁罰20萬元、第二次50萬元、第三次起裁罰100萬元，呼籲養豬業者務必遵守法規，共同守護產業安全與防疫成果。

環保局指出，因應中央禁止廚餘養豬政策，家戶廚餘已全面禁止餵豬，社區大樓如有廚餘清運問題，優先洽原一般廢棄物清除業者併同清運，若原清運業者有困難，可向轄區清潔隊登記協助媒合、或另洽其他清除業者承接，若發生費用不合理調漲或拒絕服務情形，可通知環保局協助協調。

環保局說，台中市已有31家業者依中央規定完成相關監管設備建置，學校、團膳、過期食品及事業廚餘可洽詢協助清運與去化，相關聯絡資訊已公布於環保局官網。

