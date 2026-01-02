金門催生送紅包 生育補助加碼3萬元

金門縣長陳福海說，面對少子化課題，唯有長期、系統性的政策投入，才能真正改善年輕家庭的育兒環境。（金門縣政府提供）

金門縣政府今天說，實踐「縣府一起養」政策，今年起每名縣籍新生兒將加碼補助3萬元；另外，為讓年輕家庭敢生、敢養，公共托育量能也將由現有277名再擴增130名至170名。

金門縣長陳福海多次在公開場合向年輕父母喊話，「不要怕、盡量生」。他說，希望透過實質的經濟支持，幫助新手父母減輕迎接新生命初期的負擔，讓家長從孩子出生的第1天起，就能感受縣府與家庭站在一起，共同分擔育兒責任。

縣府說，金門也面臨少子化帶來的人口結構挑戰和雙薪家庭的需求，規畫2026年推動「生育補助加碼3萬元」及「提升公共托育量能」政策，在孩子進入幼兒園前的成長關鍵期，建構支持網絡，實踐「縣府一起養」的政策，讓年輕家庭在金門敢生、安心養、穩定生活。

縣府說，「支持生育加碼補助」每名新生兒從原有的2萬元加碼補助到5萬元，雙胞胎由每胎補助3萬元增至6萬元，3胞胎以上由每胎補助4萬元增至7萬元；適用對象須為今年1月1日（含）以後出生的新生兒，並於出生日起60日內完成出生登記及初設戶籍於金門縣，相關規定將另行公告開放申請。

縣府的托育政策，已陸續設置7家公辦民營托嬰中心及1家準公共化托嬰中心，共可收托幼兒277名；預計今年初在金湖鎮開辦「蘭湖公辦民營托嬰中心」，可收托幼兒30名；今年底至明年初，會陸續完成金城鎮「鳳翔新莊公辦民營托嬰中心」、金寧鄉「金寧公辦民營托嬰中心」，可各收托幼兒30名，金沙鎮「金沙公辦民營托嬰中心」可收托幼兒40名至80名；全部可新增收托130名至170名，逐步朝「托嬰0等待」目標邁進。

