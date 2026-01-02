廚餘養豬最後轉型年 應變中心：違規者首次就罰40萬

非洲豬瘟中央災害應變中心召開第59次會議。（應變中心提供）

廚餘養豬將於2027年元旦起落日，今年是轉型期，在地方政府許可下，可有條件用事業廚餘等養豬，非洲豬瘟中央災害應變中心今天（2日）說，目前可用廚餘養豬場共249場，若有養豬場違規使用廚餘，首次就會開罰40萬元，依次處罰最高可到400萬元。

台中梧棲養豬場去年10月22日爆發全國首例非洲豬瘟，中央採用高強度圍堵措施，疫情僅限單一案場。為加強防疫，廚餘養豬明年起落日，應變中心說，今年是轉型期，允許有條件用廚餘養豬的地方政府有新北市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市及南投縣等7縣市。

應變中心說，其餘禁用廚餘養豬的縣市，僅屏東有部分開放使用動物性廢渣及畜禽屠宰下腳料，但也要裝設AIOT設備與廚餘車裝設GPS，目前裝設AIOT即時監測設備的養豬場有249場，截至去年12月底通過聯合稽查有241場，待複查有8場。

應變中心說，違規使用廚餘養豬的養豬場，首次違規就會罰40萬元，最高則可罰4百萬元，嚴防非法載運與餵飼廚餘成為防疫破口，也會針對高風險場加強查核，如之前違規使用廚餘的30場等，確保在2027年順利完成廚餘養豬全面轉型。

