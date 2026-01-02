為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    台中綠川汙染慘變「陰陽川」 網無奈稱：台中特調珍奶

    2026/01/02 20:26 即時新聞／綜合報導
    台中綠川受到汙染，網無奈稱「台中陰陽川」。（圖擷取自路上觀察學院）

    台中綠川受到汙染，網無奈稱「台中陰陽川」。（圖擷取自路上觀察學院）

    近日有台中市民拍下綠川的景象，畫面中河道水色明顯一分為二，一側呈現深綠色，另一側則為混濁的土黃色，界線分明宛如「陰陽太極」，發文者更直言形容此地為「台中陰陽川」，引發網友熱烈討論。

    一名網友在臉書「路上觀察學院」上分享幾張台中綠川的照片，從圖片中可見，該條河川同時匯入不同來源的水流，導致水質、顏色產生巨大落差，河水呈現深綠與土黃色並行流動，界線清楚宛如「陰陽太極」。但實際成因仍有待相關單位進一步釐清，議員也表示，已經通報環保局請人了解。

    驚悚畫面曝光後，引來網友關注，網友紛紛留言「這是糞水？OMG！」、「之前努力才讓綠川乾淨的...」、「台中特調珍奶」。除此之外，不少網友質疑台中市施政問題「台中火車站附近根本變成外勞集散地，像沒人在管的樣子」、「馬麻政績加一，台中人推馬麻當總統」。

    事實上，不只是綠川，台中他地的環境汙染問題在近期也備受關注，豐原區的某溝渠也在近日遭惡意棄置廚餘，遭沖刷到住宅區，導致飄散惡臭，影響居民生活品質。

