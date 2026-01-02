為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    紅豆價格下滑!屏東縣府力保農民收益 批有人政治操作

    2026/01/02 19:28 記者葉永騫／屏東報導
    針對紅豆價格下滑，屏東縣政府積極協調中央，保障農民收益。（屏東縣政府提供）

    針對紅豆價格下滑，屏東縣政府積極協調中央，保障農民收益。（屏東縣政府提供）

    近期屏東縣萬丹、新園等地區紅豆進入採收期，市場價格卻由開盤每台斤60元逐步下滑的情況，引發農民憂心，屏東縣長周春米高度重視，已責成縣府農業處密切追蹤市場行情並與中央農業部保持聯繫，也透過徐富癸立法委員持續向農業部反映產地現況，期盼中央農糧單位研擬相關因應措施，以保障農民權益。

    屏東縣政府已向農業部建議，啟動收購機制，由農禾農產公司先行啟動收購，以穩定市場價格，請中央協助確保市場收購價不低於基本成本，以減少盤商壓價行為，產地標示與履歷制度，避免進口紅豆冒充在地紅豆，保障消費者知的權利與農民品牌價值，建議相關保價機制至少要能維持農民基本收益。

    周春米表示，紅豆開盤價雖有每台斤60元，但因為盤商手中仍有部分去年進口庫存，故價格盤勢不易維持；今年紅豆收成時品質較佳、量也穩定，希望在質量俱佳之情況下，盤價可逐步回穩。

    另外，台灣每年產出之紅豆並不敷國內使用，故中央在產期結束，每年四月以後才會開放進口，近來有部分地方及中央民代在網路上稱，縣政府開放進口來打壓豆價，藉此誤導民眾對縣府的想法與做法，證明為假訊息，均為政治操作的行為實不可取，縣府嚴正駁斥，商品進口為中央權責，本府無法干預，但縣府將持續與農業部、產地農會及紅豆策略聯盟等相關單位合作，未雨綢繆，確保市場秩序與農民收益，讓屏東紅豆在品質與價格上，都能獲得合理保障。

    紅豆價格下滑引起農民關切。（記者葉永騫攝）

    紅豆價格下滑引起農民關切。（記者葉永騫攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播