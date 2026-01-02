為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    元旦驚爆關15人! 台中大遠百11號電梯都發局勒令停用

    2026/01/02 19:24 記者蘇孟娟／台中報導
    台中大遠百元旦又爆電梯關15人，中市都發局勒令11號電梯停用。（圖：市府提供）

    台中大遠百元旦又爆電梯關15人，中市都發局勒令11號電梯停用。（圖：市府提供）

    台中大遠百去年多次傳電梯故障關人事件，不料，新年元旦晚間再發生電梯故障關，15人受困14分鐘才脫困，引發虛驚。

    台中市都發局除勒令該部電梯停用並限期改善外，因該百貨公司已多次傳故障關人事件，也要求業者全面盤檢全館18台電梯，後續將加強查核該百貨電梯設備與監督，如查有未善盡管理維護責任情形，將依法從嚴處理。

    台中大遠百則指出，該部電梯在元旦晚間7時03分左右發生故障，系統顯示異常，導致該部電梯停止運作，造成15人受困，經工作人員依標準作業流程處理，受困民眾於7時14分時間內全數安全脫困；為確保乘客安全，已立即主動停止該部電梯使用，目前暫不開放民眾搭乘。後續將偕同電梯維護保養廠商，進行電梯設備全面檢查，針對異常原因進行強化完整檢修，確保電梯設備運作安全無虞後，才會恢復使用。

    都發局指出，該百貨11號電梯事故原因目前仍由業者及專業維修廠商持續檢查釐清中，經派員前往現場稽查，已依《建築法》第77條第1項規定，勒令該電梯停止使用並限期改善，除已依法張貼「停止使用」告示，也要求業者善盡管理與維護責任，待改善完成並報請都發局核備後，才可恢復使用。

    都發局長李正偉表示，鑑於該分店去年亦曾發生多起電梯公安事件，已進一步要求業者針對全館18台電梯進行全面性公安盤查，釐清是否存在系統性或管理維護疏失，如查有缺失須立即改善，並須於兩週內提報全館電梯改善計畫報都發局備查。

