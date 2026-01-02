移民署目睹台人想放棄國籍！中配苦笑：城外想進去 城裡想出來

Jo突然聽到隔壁櫃台也在辦除籍手續，然而，對方辦的卻與她相反，除的是台灣籍，讓Jo當場表示，對這個狀況感到不解。（取自YouTube 「Jo裡給給」）

中配「Jo」過去時常在YouTube發布影片，分享自己一家人在台灣遇到的美好事物，近日她發布的一段影片再度引發熱議。影片中她因應政府政策，到移民署辦理中國籍除籍業務，結果剛好聽到一旁台灣民眾剛好相反，辦理的是台灣籍除籍業務，讓她相當驚訝，當場和承接她業務的人員悄悄討論此事。最後她引述中國作家錢鍾書小說《圍城》中的金句：「城外的人想進去，城裡的人想出來。」苦笑稱：「我好不容易出來，卻看到擠破頭想進去的人。」

「Jo」去年12月30日趕在新年元旦前來到移民署辦理除籍業務，辦理過程中，她突然聽到隔壁櫃台也在辦除籍手續，然而，對方辦的卻與她相反，除的是台灣籍。她當場和自己現場的承辦人員討論起來，承辦人員也說：「他跟你相反，繳回身分證跟中華民國護照。」她也接話：「然後去拿大陸的。」承辦人員回答：「對。」讓Jo當場表示，對這個狀況感到不解，「真的是……我不懂耶！」

她表示，當下聽到時相當震驚，「我為了拿台灣的戶籍奮不顧身...」她的承辦人員也同樣表達驚訝，並表示她剛剛第一時間，其實也以為聽錯了。而Jo也無奈地苦笑稱：「好吧，每個人的選擇都不一樣。」

「Jo」最後也說，當時她腦中浮現《圍城》中的金句：「婚姻是一座圍牆，城外的人想進去，城裡的人想出來。」她說：「我好不容易出來了，看到擠破頭想進去的人，只剩下無奈和苦笑。」

影片PO出，經網友剪輯轉發至社群平台後，引發熱議。網友紛紛留言：「隔壁那一種也是好事，至少願意滾，大家都有自己對風險還有未來的判斷，只要言行合一，都是好事情」、「我尊重這樣的人，總比整天誇中國，但死不移民中國的人好」、「敬重這位除台灣國籍的人，這才是真正愛中國的表現」；也有網友說：「那些嚷嚷著沒辦法除中國籍的中配還有什麼要補充的嗎？」

