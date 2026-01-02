好孕傳說是真的？台南「金鏟子」搶手索取一空

南市民政局長姜淋煌（中）送金鏟子，把喜氣分享給有求子心願的家庭。（台南市民政局提供）

少子女化時代，南市來「出招」替想成家的民眾加油！民政局把民間象徵「添丁進財、好孕到來」的金鏟子送到民眾手中，用滿滿祝福替準爸媽們加一把好運。民政局長姜淋煌今（2日）也親自送上金鏟，希望把喜氣分享給有求子心願的家庭，一起迎接新生命的到來。

除了好兆頭，市府的實際支援也沒少。南市從懷孕開始就一路陪伴，準媽媽可申請居家安胎服務，生產後還能媒合免費的到宅坐月子與育兒指導員協助，新手爸媽不再手忙腳亂。寶寶出生後，還能依需求申請育兒津貼或托育補助，從產前到產後通通照顧到，減輕家庭負擔，讓生孩子這件事少一點壓力、多一點安心。

姜淋煌說，市府不只發補助，更想用溫暖又接地氣的方式鼓勵生育。他分享，平時出席活動中心或廟宇動土、興建典禮時，常收到象徵開工好兆頭的金鏟，累積下來就想「把好運分享出去」，送給想求子的民眾沾喜氣。還有不少爸媽因為孩子工作忙，特地代替年輕人前來索取，準備的金鏟也很快被索取一空。

民政局表示，金鏟子在民間代表好孕與福氣，希望為準備迎接新生命的家庭打氣。透過把傳統祝福和現代政策結合，不僅讓政策更貼近民眾生活，也讓社會感受到市府對下一代的重視，陪伴安心成家、幸福育兒。

