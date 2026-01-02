為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    草屯「兒童生日禮金」開始發放！每人2萬元 1歲發到5歲

    2026/01/02 19:33 記者陳鳳麗／南投報導
    草屯鎮今年開始發放1-5歲兒童生日禮金，今天舉行開跑儀式，鎮長簡賜勝（左1）與鎮代主席陳文忠（右1）合頒2萬元支票給年輕父母。（記者陳鳳麗攝）

    草屯鎮穩坐南投縣人口最多鄉鎮市，去年12月人口再增78人，鎮公所1至5歲兒童生日禮金今天上路，家有1足歲到5歲的草屯鎮民，每名兒童生日禮金2萬元，年齡越小領得越久，今年有3000多名兒童可領到禮金，公所已編列6000多萬元支應。

    草屯鎮去年12月人口數9萬7724人，比去年11月的9萬7646人，增加了78人，讓草屯鎮繼續朝10萬人口目標邁進。

    草屯鎮公所為鼓勵年輕民眾留在家鄉或遷居草屯鎮，經由鎮民代表會通過1至5歲兒童生日禮金發放預算6000多萬元，今年1月起鎮民就可開始申請，草屯鎮公所今天舉行兒童生日禮金開跑儀式，請來家有一對幼兒的年輕夫妻到場，由鎮長簡賜勝和鎮代會主席陳文忠頒發2萬元支票。

    草屯鎮長簡賜勝說，草屯鎮公所鼓勵年輕夫妻生小孩，草屯鎮除了有第一、二胎生育津貼4萬元，第三胎6萬元，第四胎7萬元之外，也透過兒童生日禮金計畫，幫年輕父母分擔一點養育費用，小朋友最多可領5年，合計10萬元的生日禮金。

    鎮代會主席陳文忠說，草屯鎮今年兒童生日禮金編列6000多萬元，也持續發送給65歲以上長輩，每人重陽敬老金3000元，全鎮有2萬多位長輩，該福利預算也是6000多萬元，接下來也會請鎮公所能充實公共建設。

    草屯鎮1至5歲兒童生日禮金本月開跑，公所舉辦熱鬧儀式。（記者陳鳳麗攝）

