ATM提款脫口罩及安全帽阻詐騙 屏縣議員力挺：利大於弊

不少民眾習慣在ATM提領時戴口罩、安全帽。（記者葉永騫攝）

詐騙集團在詐得被害人金錢後，常由車手到ATM提款，車手怕被認出，不是戴口罩就是戴帽子、安全帽來遮擋，金管會已開始推動提款必須脫口罩、安全帽等政策，希望銀行配合，來嚇阻詐騙車手，屏東縣議員曾義雄表示，這個防制措施應該強制執行，這樣才能有效降低詐騙行為。

政府打詐，金管會等相關單位研議於ATM導入「臉部遮蔽物示警」功能，透過AI偵測限制遮臉者交易，已邀集各銀行與公會討論技術可行性及具體作法，但目前仍未定案，法務部及警方都認為，車手多以遮臉方式提款來增加追緝難度，如果採取不露臉不得領錢的方式，對於個資與隱私權是有疑慮、且身心障礙或醫療需求者也要考量，還有機台問題也要克服，使得這項措施推動有一定的難度。

屏東縣議員曾義雄表示，一般的民眾在ATM提款時移除口罩和安全帽等遮蔽物，並不困難，只要政策規定了，雖然不方便卻能大幅減少被詐騙盜領，利大於弊，至於銀行如何透過AI臉部辨識技術，觸發警示音或語音提醒，這些技術都可以克服，他相信只要這項措施實施了，車手就不敢在ATM提款，可以大幅減少被詐騙的案件，這才是民眾之福，以個資和隱私權來限制推動，他覺得不當。

警方逮捕詐騙集團成員。（屏東縣警局提供）

