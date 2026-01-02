為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    280噸熟廚餘成負擔 台中文山焚化廠裝設破碎脫水設備完成試運轉

    2026/01/02 19:18 記者蔡淑媛／台中報導
    環保局在文山焚化廠引進廚餘破碎脫水設備，完成設置試運轉。（環保局提供）

    環保局在文山焚化廠引進廚餘破碎脫水設備，完成設置試運轉。（環保局提供）

    台中每日生產熟廚餘280公噸，目前由台中3座焚化廠焚化廚餘，曾發生廚餘含水多，導致貯坑含水高滑坡「暫停進場」，環保局表示，已率先於文山焚化廠引進廚餘破碎脫水設備，現已完成設置試運轉。

    台中市環保局指出，因廚餘含水率高且低熱值，若直接進入焚化系統，影響焚化效率，也對既有焚化廠設備的處理量能與營運穩定性造成明顯負擔，引進廚餘破碎脫水設備，於前端採用翻桶裝置，輔助廚餘進料作業，降低人工搬運負擔。

    廚餘進料後透過人工分選篩出金屬或大團硬塊等不適合破碎物質，再進入破碎及擠壓脫水程序，平均去除約30%至40%的水分，每小時最大處理量約為8公噸熟廚餘，單日最大處理量可達60公噸。

    環保局表示，經脫水處理後的廚餘，不僅可減輕焚化爐燃燒負擔，提升焚化效率，也能改善垃圾貯坑因收受廚餘所衍生的積水及抓夾垃圾滑脫等問題，並有助於穩定貯坑內垃圾堆疊狀況，提升焚化爐操作穩定度及整體作業環境品質，也建議民眾減少廚餘，如果丟垃圾桶，廚餘可瀝乾後打包隨一般垃圾清運。

    除加強末端處理設施外，環保局也呼籲市民在採買及備餐時，應衡量實際需求避免食物浪費而產生過多廚餘，以落實「惜食」與「源頭減量」，對於蔬果邊角料或廢棄果菜葉等可再利用的生廚餘，也可透過堆肥、資源回收或其他再利用方式加以妥善處理，降低進入焚化體系的負擔。

    台中每日生產熟廚餘280公噸，目前由台中3座焚化廠焚化廚餘。（環保局提供）

    台中每日生產熟廚餘280公噸，目前由台中3座焚化廠焚化廚餘。（環保局提供）

    廚餘破碎脫水設備降低4成廚餘含水率。（環保局提供）

    廚餘破碎脫水設備降低4成廚餘含水率。（環保局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播