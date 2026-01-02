280噸熟廚餘成負擔 台中文山焚化廠裝設破碎脫水設備完成試運轉

環保局在文山焚化廠引進廚餘破碎脫水設備，完成設置試運轉。（環保局提供）

台中每日生產熟廚餘280公噸，目前由台中3座焚化廠焚化廚餘，曾發生廚餘含水多，導致貯坑含水高滑坡「暫停進場」，環保局表示，已率先於文山焚化廠引進廚餘破碎脫水設備，現已完成設置試運轉。

台中市環保局指出，因廚餘含水率高且低熱值，若直接進入焚化系統，影響焚化效率，也對既有焚化廠設備的處理量能與營運穩定性造成明顯負擔，引進廚餘破碎脫水設備，於前端採用翻桶裝置，輔助廚餘進料作業，降低人工搬運負擔。

廚餘進料後透過人工分選篩出金屬或大團硬塊等不適合破碎物質，再進入破碎及擠壓脫水程序，平均去除約30%至40%的水分，每小時最大處理量約為8公噸熟廚餘，單日最大處理量可達60公噸。

環保局表示，經脫水處理後的廚餘，不僅可減輕焚化爐燃燒負擔，提升焚化效率，也能改善垃圾貯坑因收受廚餘所衍生的積水及抓夾垃圾滑脫等問題，並有助於穩定貯坑內垃圾堆疊狀況，提升焚化爐操作穩定度及整體作業環境品質，也建議民眾減少廚餘，如果丟垃圾桶，廚餘可瀝乾後打包隨一般垃圾清運。

除加強末端處理設施外，環保局也呼籲市民在採買及備餐時，應衡量實際需求避免食物浪費而產生過多廚餘，以落實「惜食」與「源頭減量」，對於蔬果邊角料或廢棄果菜葉等可再利用的生廚餘，也可透過堆肥、資源回收或其他再利用方式加以妥善處理，降低進入焚化體系的負擔。

台中每日生產熟廚餘280公噸，目前由台中3座焚化廠焚化廚餘。（環保局提供）

廚餘破碎脫水設備降低4成廚餘含水率。（環保局提供）

