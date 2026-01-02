台中廚餘之亂 豐原排水溝「漂滿ㄆㄨㄣ」臭翻

社皮里廚餘層層堆疊，飄散惡臭。（記者張軒哲攝）

台中市廚餘問題引爆爭議，豐原區社皮里一處溝渠遭惡意棄置廚餘，遭沖刷到社皮路住宅區，飄散惡臭，市議員謝志忠今天（2日）到場會勘發現，周邊水利溝內堆積大量廚餘，目前正值枯水期，水流量不足，當場向環保局檢舉，強烈要求市府盡速提出具體有效的改善對策，避免問題一再發生，影響居民生活品質與環境衛生。

社皮里這處排水溝漂浮大量廚餘，一層層堆積，無法流動，附近居民掩鼻而過，直呼很噁心。謝志忠說，台中市環保局昨天才對外宣稱「社區大樓9成都已解決廚餘去化問題」，今天卻在水利溝中發現大量遭非法棄置的廚餘，事實與說法明顯落差。他嚴正質疑市府從頭到尾都在掩蓋問題，根本是鴕鳥心態、粉飾太平。

謝志忠指出，自己是住社區大樓，管委會日前就不知所措，一直詢問如處理廚餘，大樓的廚餘桶都不用了，大家直接濾水濾掉，直接丟垃圾桶，今天也有民眾抱怨上網申請廚餘機補助，卻當機無法順利申請。

台中市人口約285萬人，卻僅編列約5000萬元預算，補助約1萬台廚餘機，台中市116萬戶，換算下來根本不到1％受到補助。

謝志忠說，昨天起禁止廚餘養豬，廚餘清運與處理成本節節上升，業者紛紛漲價，許多社區大樓也因此拒收，導致廚餘無處可去。他嚴正質疑，環保局究竟有沒有具體對策？「政策亂、配套慢，苦的永遠是台中市民！

豐原區社皮里排水溝遭丟棄廚餘，臭氣沖天。（記者張軒哲攝）

