    首頁 > 生活

    台南蜜棗進入產季 「雪麗」香甜上市

    2026/01/02 18:50 記者吳俊鋒／台南報導
    台南蜜棗進入採收期，當令的「雪麗」品種，深受歡迎。（記者吳俊鋒攝）

    元旦前後，台南蜜棗進入採收期，當令的市場主打品種「雪麗」，甜度高、口感佳，深受歡迎，尤其單顆重量可達4、5兩以上，猶如小青蘋果般，令人愛不釋手，若氣候穩定的話，推估產季有機會延續至2月下旬，搶攻應景的春節伴手禮。

    在楠西區經營安心棗園的林一夫，是第7屆全國百大青農，獲產銷履歷升級版認證，遠近馳名，他表示，相較於「中葉」、「三木」等傳統品種，雪麗的口感更好，只要栽培管理得宜，糖分檢測平均都可達16度，甚至直衝20度，香甜、清脆，已經成為市場主力。

    林一夫的收成，從2兩到5兩半，依照果重區分8個級別，由於已建立市場口碑，都接受網路訂單，宅配送貨，客戶涵蓋全國北、中、南各地。

    擔任楠西商圈發展協會總幹事的林一夫說，在眾人努力下，在地蜜棗已闖出名號，相當搶手，現階段產量穩定，訂單持續湧入，已開始忙碌，推估採收期可延續至農曆年前；他還有特殊品種「新蜜王」，甜度最佳，也值得推薦。

    林一夫指出，楠西與緊鄰的玉井、南化等地，蜜棗栽種面積都進入全市前5名，品質很好，歡迎大家來山區觀光並採購，支持用心栽培的農民。

    市府農業局統計，台南的蜜棗面積近270公頃，玉井、楠西與關廟為排名前3大栽培區，總共佔了全市的6成5，舉足輕重，深受歡迎的雪麗，是產期較早的品種，元旦前後進入採收期，陸續上市中，價格也穩定。

    蜜棗也被視為關廟產業的第4寶，新農人陳榮河的雪麗，品質深受肯定，目前頂級果的市場批發價格每公斤逾250元，近來伴手禮的訂單暴增，但產量有限，供不應求。

    陳榮河提到，雪麗即為台農13號，生長適應力較強盛，且相對於其他品種，收成穩定，近2年來已躍升市場主力，因應產季調節，他也有栽培「珍愛」與「珍蜜」，甜度都不錯。

    「雪麗」品種的蜜棗，單顆重量可達5兩以上，猶如小青蘋果般。（記者吳俊鋒攝）

    「雪麗」蜜棗進入採收期，農民開始忙碌。（記者吳俊鋒攝）

