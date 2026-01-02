遏止久佔車格！北市小客車違停拖吊漲6成 保管費最高3倍跳

台北市違停、久停占用車格狀況嚴重，北市交通局停管處修法提高拖吊、保管費用。（資料照）

台北市制定「台北市處理妨礙道路交通及久停公有停車場車輛自治條例」，針對久佔車格車輛提高移置費（拖吊費）及保管費，相關規費也適用於紅、黃線違停車輛；其中小客車違停拖吊費從900元提高至1500元，預計一年可多收四千多萬元拖吊費。其餘車輛（含機車）移置費用未提高，但全體保管費用均至少翻倍收費，逾5日收費3倍跳。

為改善交通秩序，台北市制定「台北市處理妨礙道路交通及久停公有停車場車輛自治條例」，但考量車輛久停狀況仍嚴重，另成本上一年拖吊費要倒貼3、4千萬元，台北市停車管理工程處發動修法。

自治條例修正案已自今年1月1日起施行，包含停管處轄管「不收費格位」及「委外經營停車場」均已擴大納入適用。原先久停容許日數為30日，且通知限期15日後才可拖吊，等於久停第46天才能拖吊；修法後容許日數縮短至10日，停放逾10日車輛，停管處將張貼通知單，限期車主5日內處理，未處理者即移置，即久停第16天就會被拖吊。

修法後，小客（貨）汽車移置費從原先900元提高至1500元，停管處管理及職安科科長楊遠明指出，近年被拖吊小客車車輛一年數量約七萬台左右，先前每台車平均處理費用均落在1300多元，等於市府每年還要倒貼給業者3、4千萬元，提高費用後應至少能夠打平。

保管費方面，小客車提高為前5日每半日200元，逾5日未領出者，將從業者停放空間移至停管處停放空間，第6日後保管費每半日300元；大客車方面，前5日每半日保管費500元，逾5日後每半日保管費750元；機車保管費方面，提高為每半日50元，逾5日未領出者，第6日後保管費每半日75元。

停管處指出，車輛拖吊後，公告3個月期滿無人認領者，即辦理公告拍賣；再次呼籲，新制已經實施，請車主勿有久占停車格行為，並提醒已遭移置車輛車主，盡早領回遭拖吊車輛。

