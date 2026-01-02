為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    跨年訂披薩苦等4小時消保官認定「違約」 必勝客致歉：將優化訂餐流程

    2026/01/02 17:21 即時新聞／綜合報導
    對於跨年夜預定必勝客披薩不能準時取餐，台北市消保官表示給付遲延屬「違約」，必勝客最新回應會協助消費者妥善處理。（圖／必勝客提供）

    對於跨年夜預定必勝客披薩不能準時取餐，台北市消保官表示給付遲延屬「違約」，必勝客最新回應會協助消費者妥善處理。（圖／必勝客提供）

    原本想從從容容預定披薩在家吃，竟變成跨年夜在連鎖披薩業者「必勝客」匆匆忙忙排隊！12月31日當晚在社群平台「Threads」有多位網友發文抱怨，訂好時間取餐沒想到披薩店前大排長龍，今（2日）台北市府主任消保官林傳健表示，此案屬於《民法》上的給付遲延，已明顯違約，必勝客也回應將妥善處理。

    有多位網友在「Threads」發文控訴，跨年定必勝客，到了8點多還在出4點的餐，如果想要取消還得排隊，最後在晚上10點拿到原定7點50分的餐，差點以為要在必勝客跨年，甚至有民眾等了2個多小時才拿到餐，發現餐點已經冷了不過現場不給退訂，引發諸多不滿。

    對此，台北市府主任消保官林傳健表示，民眾在App等線上訂購系統選取件時段完成預訂，等於必勝客承諾接單，若必勝客未於約定時間提供商品，已屬於《民法》上的給付遲延，此次跨年夜的給付遲延，必勝客已經明顯違約。

    林傳健指出，消費者除可要求繼續履約，還能視情況主張解除契約，或向業者請求因遲延造成的損害賠償。同時提醒，跨年等重大節慶訂單量暴增，業者應審慎評估出餐能力，避免影響消費者權益與自身商譽。若有糾紛，可向各縣市消保機關申訴。

    林傳健說，台北市府會請必勝客說明事件始末，並提出適當的補賠償方案。

    針對多數消費者的抱怨，必勝客最新回應，「感謝消費者對必勝客美味披薩的支持，跨年期間大量訂單瞬間湧入，導致部分訂單出餐有所延誤，對於造成消費者不便，深感抱歉」，承諾未來將持續優化訂餐及出餐流程，並協助消費者妥善處理。

