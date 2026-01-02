為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    注意萌犬出沒！新竹寄養媽帶小小緝毒犬與人互動 培養嗅覺判斷

    2026/01/02 16:25 記者洪美秀／新竹報導
    緝毒萌犬就在你身邊！新竹市寄養家庭飼主帶緝毒幼犬進行社會化巡禮，萌樣瞬間讓人融化。（記者洪美秀攝）

    機場緝毒萌犬就在你身邊！擔任緝毒犬寄養家庭8年的譚姓飼主，原想認養流浪犬，得知政府有緝毒犬寄養家庭計畫，於是投入擔任寄養飼主，8年來已協助多隻拉不拉多緝毒幼犬寄養家庭的義務工作，每隔幾個月就會換新的緝毒犬寄養，她會帶著緝毒犬到戶外像是公家單位或機構走走，除讓緝毒犬得以社會化、與人類接觸，也透過嗅聞，強化緝毒犬的嗅覺力，讓其在未來受訓過程更易掌握各種物品的氣味。

    名叫「Bela」的拉不拉多品種緝毒犬才3個多月大，全白的身形穿著海關緝毒犬背心，小小萌樣一走進新竹市府公家單位，立刻引來眾人圍觀，而親人的「Bela」也開心向人撒嬌，甚至對各種物品充滿好奇心，除不斷嗅聞各種物品，對人類生活的場景更是充滿好奇，卻很聽譚姓飼主的口令，只要一個口令，就會乖乖站立。可愛的萌樣很快就讓人融化，如果未見其背心寫的海關緝毒犬字樣，很難想像這隻狗狗未來將是擔任政府海關重要的緝毒犬工作。

    譚姓飼主說，得知政府有緝毒犬寄養家庭招募資訊後，8年來已擔任多隻緝毒犬的寄養家庭服務，除協助政府代為照顧緝毒幼犬，也協助帶緝毒犬及早與人類社會互動，透過每天的散步和到公家機關或大型商場的社會化活動，有助於建立緝毒犬的社會認知，對未來緝毒犬的嗅覺判斷也有幫助，更對這份緝毒犬的寄養家庭任務與有榮焉，鼓勵有意願擔任緝毒犬寄養家庭的飼主可上海關相關網站，也加入緝毒犬寄養家庭行列。

    譚姓飼主說，除協助政府代為照顧緝毒幼犬，也協助帶緝毒犬及早與人類社會互動，有助於建立緝毒犬的社會認知，對未來緝毒犬的嗅覺判斷也有幫助。（記者洪美秀攝）

