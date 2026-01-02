為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    冷氣團發威！信義梅花開2成 綴滿花苞估上旬盛放

    2026/01/02 15:38 記者劉濱銓／南投報導
    冷氣團發威，南投信義鄉梅花綻放2成，土場梅區的梅樹已可見雪白梅花。（信義鄉農會提供）

    冷氣團發威，南投信義鄉梅花綻放2成，土場梅區的梅樹已可見雪白梅花。（信義鄉農會提供）

    強烈大陸冷氣團來襲，南投縣信義鄉山區低溫有感，剛好適逢梅花季，鄉內賞梅區如土場、外坪頂，花開已有2成，由於最近天氣寒冷，山區又有濕氣，梅樹上可見綴滿花苞，預計元月10日就會盛開。

    信義鄉農會表示，入冬後山區日夜溫差大，加上最近又有冷氣團，且清晨還有一些水氣，濕冷天氣非常適合梅花生長，目前鄉內土場梅區已花開2、3成，梅枝上不僅可見雪白梅花，還結出滿滿花苞等待盛開，另在外坪頂梅區，花開約2成，梅況較土場稍晚，但梅樹上也可見結滿花苞。

    農會說，民眾最近上山賞梅可先到土場，或到傳統梅區如風櫃斗等地欣賞，之後再到外坪頂賞梅，就目前梅樹已大量含苞來看，今年梅況會很不錯，預計元月10日進入盛開期，民眾可開始規劃賞梅行程。

    冷氣團發威，南投信義鄉梅花綻放2成，土場梅區滿滿花苞更是即將盛放。（信義鄉農會提供）

    冷氣團發威，南投信義鄉梅花綻放2成，土場梅區滿滿花苞更是即將盛放。（信義鄉農會提供）

    南投信義鄉外坪頂梅區梅花綻放2成，梅樹上更是綴滿花苞等待盛放。（信義鄉農會提供）

    南投信義鄉外坪頂梅區梅花綻放2成，梅樹上更是綴滿花苞等待盛放。（信義鄉農會提供）

    冷氣團發威，南投信義鄉外坪頂梅區已綻放2成花況。（信義鄉農會提供）

    冷氣團發威，南投信義鄉外坪頂梅區已綻放2成花況。（信義鄉農會提供）

