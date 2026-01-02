竹市2400席智慧車柱達標 年底朝3600席邁進

新竹市府交通處設置2400席智慧車柱的目標提前達標，期年底朝3600席邁進。（記者洪美秀攝）

新竹市府交通處今天宣布轄內智慧停車柱突破2400席，除提前達標，也將朝年底完成3600席的設置目標努力，期透過智慧停車柱，減少人力開單成本，同時透過導入智慧車柱，提升停車位周轉率，且因應卸貨臨停、學校周邊家長接送等多元使用情境，兼顧交通秩序與公共安全。期打造城市物聯網的智慧交通環境；透過與稅務、監理及警政單位的跨局處資料整合，提升稅收與執法效能。

交通處表示，導入智慧停車柱的設置是回應長期以來停車管理人力不足、停管員缺工和傳統人工開單易受天候影響等問題。市府導入準確率高達99.9%的AI車牌辨識技術後，大幅提升停車管理的即時性與精準度。據統計，熱門路段每日平均周轉車次由4車次提升至5車次，周轉率成長約25%；平均停車率由55%提升至79%，增加24%。

另「智慧裝卸貨車格」結合科技執法，已建置60席，自實施以來，每日平均違規停車件數下降約32%，有效改善違規占用問題。此外，針對學童安全推出的「智慧家長接送區」，已推廣到多所國中小學。因智慧停車柱採無紙化收費，僅需於離場前掃描智慧停車柱上的QR Code，或透過「新竹通」APP，即可使用與市府合作的15家行動支付業者或信用卡線上繳納停車費用。經統計，多元支付現場繳費比例已達30%，市府也持續提供當日線上繳費享停車費9折優惠。

此外，無紙化管理，每年可節省約158萬張停車單，多元行動支付使用比例穩定維持在28%至30%，目前也朝全市3600席智慧停車柱的總建置目標邁進，屆時路邊智慧化設備覆蓋率將達全市路邊停車場的47%。且預計上半年導入中、英雙語繳費服務平台等服務。

另透過跨局處合作，執行「淨牌專案」查獲偽造號牌案件逾30件，協助註銷異常號牌550件以上；且配合稅務單位進行欠稅車輛即時通報與查扣，累計追回欠稅金額超過20萬元。

