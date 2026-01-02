為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    竹市2400席智慧車柱達標 年底朝3600席邁進

    2026/01/02 15:31 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市府交通處設置2400席智慧車柱的目標提前達標，期年底朝3600席邁進。（記者洪美秀攝）

    新竹市府交通處設置2400席智慧車柱的目標提前達標，期年底朝3600席邁進。（記者洪美秀攝）

    新竹市府交通處今天宣布轄內智慧停車柱突破2400席，除提前達標，也將朝年底完成3600席的設置目標努力，期透過智慧停車柱，減少人力開單成本，同時透過導入智慧車柱，提升停車位周轉率，且因應卸貨臨停、學校周邊家長接送等多元使用情境，兼顧交通秩序與公共安全。期打造城市物聯網的智慧交通環境；透過與稅務、監理及警政單位的跨局處資料整合，提升稅收與執法效能。

    交通處表示，導入智慧停車柱的設置是回應長期以來停車管理人力不足、停管員缺工和傳統人工開單易受天候影響等問題。市府導入準確率高達99.9%的AI車牌辨識技術後，大幅提升停車管理的即時性與精準度。據統計，熱門路段每日平均周轉車次由4車次提升至5車次，周轉率成長約25%；平均停車率由55%提升至79%，增加24%。

    另「智慧裝卸貨車格」結合科技執法，已建置60席，自實施以來，每日平均違規停車件數下降約32%，有效改善違規占用問題。此外，針對學童安全推出的「智慧家長接送區」，已推廣到多所國中小學。因智慧停車柱採無紙化收費，僅需於離場前掃描智慧停車柱上的QR Code，或透過「新竹通」APP，即可使用與市府合作的15家行動支付業者或信用卡線上繳納停車費用。經統計，多元支付現場繳費比例已達30%，市府也持續提供當日線上繳費享停車費9折優惠。

    此外，無紙化管理，每年可節省約158萬張停車單，多元行動支付使用比例穩定維持在28%至30%，目前也朝全市3600席智慧停車柱的總建置目標邁進，屆時路邊智慧化設備覆蓋率將達全市路邊停車場的47%。且預計上半年導入中、英雙語繳費服務平台等服務。

    另透過跨局處合作，執行「淨牌專案」查獲偽造號牌案件逾30件，協助註銷異常號牌550件以上；且配合稅務單位進行欠稅車輛即時通報與查扣，累計追回欠稅金額超過20萬元。

    新竹市府交通處設置2400席智慧車柱的目標提前達標，期年底朝3600席邁進。（記者洪美秀攝）

    新竹市府交通處設置2400席智慧車柱的目標提前達標，期年底朝3600席邁進。（記者洪美秀攝）

    新竹市府交通處設置2400席智慧車柱的目標提前達標，期年底朝3600席邁進。（記者洪美秀攝）

    新竹市府交通處設置2400席智慧車柱的目標提前達標，期年底朝3600席邁進。（記者洪美秀攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播