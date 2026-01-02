機車考照筆試月底全改選擇題 公路局釋題庫

今年1月30日起，機車筆試新制上路，公路局也釋出參考題庫。（圖由公路局提供）

今年1月底，駕駛人考機車駕照筆試將全部改為選擇題。交通部公路局今天（2日）釋出參考考題，新制將在今年1月30日正式實施，即日起預約今年1月30日（含）以後之考試日期，將適用新制。

公路局在今年規劃駕照管理3策略，今年起陸續上路。今年1月底要上路的措施有「機車筆試試題改全選擇題」、「強化以人為本駕駛訓練項目」、「主動關懷高齡者」、「70歲以上繳回駕照者補助TPASS乘車優惠回饋」共4項措施。

其中，今1月30日起實施機車駕照筆試題庫新制，全面取消是非題，統一改採50題選擇題形式測驗。新制題庫共計1050題選擇題，題型架構分為「正確觀念與態度」、「主動停讓文化」、「安全駕駛能力」及「危險感知能力」等四大類。

其中，「危險感知能力」相關的情境題與影片題，將由現行10題調整增加至15題，占整體考題比率由20%提高至30%，以強化考生對道路風險之辨識與因應能力。

公路局說明，機車筆試新制將在今年1月30日正式實施，民眾即日起預約今年1月30日（含）以後之考試日期，將適用新制。為便利民眾提前瞭解新制題型，公路局監理服務網同步提供舊制及新制筆試模擬測驗系統。

考生若預約考試日期為115年1月29日（含）以前，可使用舊制模擬測驗；若預約日期為今年1月30日（含）以後，則可使用新制模擬測驗。1月底起除實施機車筆試新制外，在「強化以人為本駕駛訓練項目」部分，實施以人為本課程訓練，如停讓行人、視野死角確認及大型車指差確認，透過在駕訓班課程學習，以在真實的交通環境中作出正確的判斷和反應。

今年1月30日起，機車筆試新制上路，公路局也釋出參考題庫。（圖由公路局提供）

