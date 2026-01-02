南市美食暨藝術協會助學送暖 104學童每人千元助學金

台南市美食暨藝術協會寒冬送暖，埍助物資及助學金，讓孩子可以安心就學。（圖由曾培雅提供）

台南市美食暨藝術協會舉辦歲末公益餐會，邀請北區及東區共104戶學童及家長共餐，104位學童每人獲頒物資、毛毯及1000元助學金，現金總金額10萬餘元，期盼透過實質的經濟支持，減輕家庭教育支出壓力，讓孩子安心就學。

迎接2026年到來，台南市美食暨藝術協會在南市議員曾培雅及其服務處執行長歐政豪協助下，整合社會資源，在歲末年終舉辦公益餐會暨物資捐贈活動，邀請南市北區及東區共104戶弱勢學童及家長共200人參與。

這次活動以南市東區和北區邊緣戶家庭為主要受贈對象，除提供生活物資外，南市美食暨藝術協會特別針對家庭中的學童進行助學關懷，共計104位學童，每人頒發1000元助學金，總金額10萬4000元。南市美食暨藝術協會總會長何淑子熱情參與並與支持捐助助學金，她期盼透過公益餐會暨助學行動，為歲末寒冬注入更多溫暖與希望，讓善持續循環。

南市美食暨藝術協會創會長郭美吟則表示，協會長期致力於推動美食、藝術與公益結合，透過年度公益餐會，不僅提供生活所需物資，更希望把關懷落實在孩子的教育與未來，讓助學不只是一次性的援助，而是持續為孩子累積向前的力量。

