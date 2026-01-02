關東國小營養午餐又漲？校方：收費依參考原則 竹市府：定額補助學校彈性辦理

新竹市國小又要漲營養午餐費用？市府表示營養午餐費用是採定額補助授權學校彈性辦理為原則。（資料照）

新竹市有關東國小家長投訴稱，最近市府及學校又要漲營養午餐費了，學校發了問卷詢問家長意願。但從高虹安上任後，營養午餐從一餐負擔7元漲到要負擔12元，現在又要從12元漲成負擔22元，對家長來說已造成負擔，質疑高虹安市府所說「窮不能窮教育」都是空話，營養午餐費用每年增加，已造成不少家庭的經濟負擔，並非每個孩子的父母都在竹科園區上班的。

對此，關東國小回應，114學年度竹市國小餐價平均為50至66元，關東國小餐價為52元，已低於其他竹市國小學校，學校所訂的餐費收費標準是依新竹市立中小學校園午餐費用訂定參考原則，各校得依午餐辦理需求並依調價機制自訂115學年度餐費，學校的營養午餐是由建功高中中央廚房所供應，目前學校僅發出問卷，包括115學年度調漲需求來改善午餐的滿意問卷，目前都僅在蒐集問卷資料的階段，後續會召開3校的營養午餐會議，將匯整統計後再討論。

請繼續往下閱讀...

市府教育處也提到，竹市學生午餐採「市府定額補助、學校彈性辦理」制度。目前市府補助國小每餐40元、國中每餐45元，弱勢學生全額免繳。以國小為例，市府補助後，每餐午餐總費用規定為50至60元，家長實際負擔約10至20元。各校如因食材、人力或物價上漲等實際需求擬調整午餐代收代辦費，須先發放問卷向家長說明調整原因並徵詢意見，並依回收結果與家長多數意願，且決定新學年度收費金額，須函報市府核備。市府會透過補助機制，兼顧午餐品質、學生營養與家長負擔。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法