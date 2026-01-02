為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    生命教育從稻田到教室 南市後壁國中、進學國小教師王淑慧獲肯定

    2026/01/02 15:08 記者洪瑞琴／台南報導
    後壁國中、進學國小教師王淑慧（右2）榮獲教育部114年度生命教育特色學校及績優人員殊榮。（記者洪瑞琴攝）

    把「生命教育」融進孩子生活裡，南市真的有一套！後壁國中與進學國小教師王淑慧，同時拿下教育部114年度「生命教育特色學校」及「績優人員」兩項肯定，不只替校園教學寫下亮眼成績，也讓外界看見南市長期陪著孩子成長的用心。

    坐落在金黃稻浪間的後壁國中，以「Lighting Lives, Houbi Kids Shine」為教育理念，把生命教育融入校園日常，獲頒教育部「生命教育特色學校」。校長高儷玲表示，學校以「愛、光、希望、善良與靈魂」為核心，結合在地文化與藝術美感，開設「陶養異想世界」、「美力人生」、「後壁小子愛玩客」等課程，培養學生以愛與行動關懷家鄉。

    進學國小教師王淑慧則榮獲「生命教育績優人員」殊榮。她長年投入教育現場，無論擔任導師或輔導人員，始終以陪伴與理解為出發點，關懷每一位孩子。除持續進修精進專業外，也積極分享教學經驗，協助教師成長，並擔任生命教育講師、研發教案、推廣公視教材。她也曾受聘為生命教育專業發展中心種子教師，協助教案審查與活動推動，以實際行動落實「全人關照」理念。

    教育局長鄭新輝表示，市府每年持續辦理生命教育教師研習、學生體驗課程及親子活動，並鼓勵學校結合動物關懷、社區共學與家庭參與，讓生命教育不只在課堂，更落實在生活中。這次獲獎不僅是對學校與教師的肯定，也象徵教育現場用愛陪伴孩子成長的具體成果。

