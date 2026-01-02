為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    屏東海生館躍上國際舞台 勇奪SEAZA動物福利認證

    2026/01/02 15:04 記者蔡宗憲／屏東報導
    海生館勇奪全台首座水族SEAZA動物福利認證。（記者蔡宗憲攝）

    國境之南傳來國際捷報！座落於屏東車城的國立海洋生物博物館（簡稱海生館），近日在新加坡舉辦的第33屆「東南亞動物園暨水族館協會（SEAZA）」年會中脫穎而出，正式獲頒「SEAZA動物福利認證」。這不僅是台灣首間獲得此項殊榮的公立水族機構，更讓台灣卓越的動物照護與保育實力，在國際舞台上發光發熱！

    今年SEAZA年會由知名的新加坡曼達野生保育集團主辦，以「為未來培力，共同守護野生動物」為題，匯聚亞洲各國頂尖專家。海生館憑藉著長期深耕海洋生物照護、嚴謹的環境管理，以及深具啟發性的科普教育，通過國際級的嚴格評鑑，證明館內生物不只「住得好」，更受到符合國際最高標準的尊重與愛護。

    「這份榮耀屬於每一位在第一線守護海洋的夥伴！」海生館館長溫志宏難掩激動地表示。他指出，獲得認證只是起點，更是一份沉甸甸的責任。海生館不只是觀光景點，更是海洋保育的堅實堡壘。溫志宏特別提到，海生館與海保署長期合作，至今已成功讓114隻受傷擱淺的保育類海龜重返大海，這正是動物福利落實於行動的最佳證明。

    海生館強調，未來將持續扮演海洋守護者的角色，深化生物多樣性研究，並透過更有趣、生動的展覽與出版品，將「動物福祉」的種子播撒在每位遊客心中。這座位於恆春半島的藍色殿堂，正以國際級的視野，帶領台灣繼續與世界接軌，守護那片孕育萬物的蔚藍國度。

