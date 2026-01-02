悠遊付乘車碼明起上路 首搭北捷、公車享50％回饋金

悠遊付乘車碼1/3起上線，首搭享50%現金回饋。（悠遊卡公司提供）

悠遊卡公司今（2日）宣布，明天起「悠遊付乘車碼」同步於雙北捷運與公車啟用，民眾只要開啟手機悠遊付Easy Wallet APP「乘車碼」，不論iPhone或Android，掃描QR Code即可輕鬆搭乘捷運與公車。慶祝服務上限，悠遊卡公司推出回饋，使用悠遊付乘車碼搭乘雙北捷運或公車，首搭最高可享50%回饋金一次。

悠遊卡公司指出，民眾只要開啟手機悠遊付Easy Wallet APP「乘車碼」，不論iPhone或Android，掃描QR Code即可輕鬆搭乘捷運與公車，於手機桌面快速設定「乘車碼」後，更可一鍵登入，快速乘車。使用悠遊付乘車碼於雙北捷運與公車轉乘，搭車時先以全額扣款，符合條件的轉乘回饋金將於次月底撥入悠遊付錢包。公車轉捷運60分鐘內、捷運轉公車80分鐘內、公車轉幹線公車80分鐘內，皆可享有轉乘優惠回饋；回饋活動預計第1季推出。

請繼續往下閱讀...

悠遊卡公司說，慶祝乘車碼上線推出首搭回饋活動，明起至2月28日，首次使用悠遊付乘車碼搭乘雙北公車或捷運，即享票價50%現金回饋，每戶限一次，回饋上限33元，限量10萬名。

另外，明天起至1月9日間，會員使用乘車碼滿3次，就加送50元現金回饋券一份，限量1萬份，送完為止。乘車碼回饋可與「月級挑戰筆筆最高回饋3%」活動疊加，搭乘台北捷運亦可同享北捷常客優惠。

悠遊卡公司介紹，想要快速通關閘門的悠遊付會員，請先設定手機桌面乘車碼加速通行，持iPhone手機的民眾，請先長按手機桌面，點選左上角的「編輯」，點選「加入小工具」後，搜尋「Easy Wallet」，點選「乘車碼」，按下加入小工具，即可完成設定。若使用Android手機，請長按悠遊付App圖示，點選「Widget」，即可一鍵進入悠遊付乘車碼，輕鬆搭車快速通關。使用「悠遊付乘車碼」時，請將乘車碼靠近驗票機或閘門約5至10公分的距離最容易感應，當驗票機或閘門顯示「掃碼成功」時，就表示扣款完成。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法