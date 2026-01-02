3年解籤近萬人！大觀音亭興濟宮解籤創新高 問感情居冠

臺疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮成立解籤團3年，來求解惑的信徒絡繹不絕。（資料照）

不少人喜歡求神問卜解答疑惑，惟現場解籤師越來越少，臺疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮解籤團3年解籤近萬人，統計2025年解籤達3482人次，創成團3年來新高，分析發現「問感情」最多，還比去年小幅增長2％。

臺疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮佛、道同祀，大觀音亭採用觀音佛祖六十甲子籤，興濟宮為保生大帝六十四籤詩，不僅提供解籤書讓民眾翻閱，更於2023年成立解籤團，於十足隱密的官廳提供解籤服務，近年來前來求解惑的信徒是絡繹不絕！

請繼續往下閱讀...

解籤團副團長蔡宗龍分析，2025年解籤357天，達3482人次創新高，平均每日9.75人次，較2024年成長4.10％。男、女比例約為1比3，年齡以20至29歲31.38％為最多，其次是30至39歲25.82％，性別及年齡層比例均與去年相當。3年來總計解籤1040天，總數達9783人次，預計本月即可突破1萬人次。求解觀音籤的人為84.22％，遠遠多於保生大帝籤的15.78％。

蔡宗龍分析，求問事由方面，問感情的人比例超過3成（33.74％），比去年多2％；問工作者則超過2成（22.54％），略少於去年，分析認為皆應與前來求解惑的信眾年齡多數分布於20至39歲有正相關。此外，問時運與健康者均分別落在10％左右。

陳姓信眾分享，曾向觀音佛祖問過感情和工作，去年年後想轉職，解籤後都相當順利，之後就更常回來參香；「感情部分主要是想找個對象聊聊的感覺，有個心靈寄託，解籤老師也相當專業，總能將我引導到正面樂觀的方向，當下心情會變好！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法